Трамп заявил, что станет первым президентом США, выступившем в Кнессете
20:27 09.10.2025 (обновлено: 21:39 09.10.2025)
Трамп заявил, что станет первым президентом США, выступившем в Кнессете
Президент США Дональд Трамп сообщил, что станет первым американским лидером, который выступит в израильском Кнессете. РИА Новости, 09.10.2025
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что станет первым американским лидером, который выступит в израильском Кнессете.
"Они просили меня выступить в Кнессете, я согласился. Если они хотят, я это сделаю. Это впервые, когда президент сделает это. Я сделаю это, если они хотят, они просили", - заявил Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп положительно оценил атаку США по иранским ядерным объектам в июне
Вчера, 19:23
На сайте законодательного органа при этом сообщается, что несколько президентов США выступали там, включая Джимми Картера в марте 1979-го, Билла Клинтона в 1994-м и Джорджа Буша в 2008-м.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования конфликта: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп рассказал, что будет с сектором Газа после заключения мирной сделки
Вчера, 19:27
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуКнессет ИзраиляХАМАС
 
 
