Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил президент Египта
20:17 09.10.2025
Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил президент Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом выразил мнение, что президент США заслуживает Нобелевской...
Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил президент Египта

Президент Египта ас-Сиси заявил, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом выразил мнение, что президент США заслуживает Нобелевской премии мира.
Согласно заявлению канцелярии ас-Сиси, в четверг лидер Египта провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого отметил, что достижение соглашения о прекращения огня в секторе Газа является историческим событием, которое стало возможным благодаря стремлению и усилиям американского президента.
СМИ рассказали, что может помешать Трампу получить Нобелевскую премию мира
Вчера, 14:50
СМИ рассказали, что может помешать Трампу получить Нобелевскую премию мира
Вчера, 14:50
"Он (ас-Сиси - ред.) подчеркнул, что Трамп заслуживает получения Нобелевской премии мира", - отмечается в заявлении.
Ранее Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Израиль поддержал номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира
24 июня, 23:19
Израиль поддержал номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира
24 июня, 23:19
 
