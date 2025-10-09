https://ria.ru/20251009/tramp-2047376396.html
Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил президент Египта
Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил президент Египта - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил президент Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом выразил мнение, что президент США заслуживает Нобелевской... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:17:00+03:00
2025-10-09T20:17:00+03:00
2025-10-09T20:17:00+03:00
в мире
египет
израиль
сша
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
https://ria.ru/20251009/premiya-2047287227.html
https://ria.ru/20250624/izrail-2025221225.html
египет
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, израиль, сша, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Египет, Израиль, США, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, заявил президент Египта
Президент Египта ас-Сиси заявил, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом выразил мнение, что президент США заслуживает Нобелевской премии мира.
Согласно заявлению канцелярии ас-Сиси
, в четверг лидер Египта
провел телефонный разговор с Трампом
, в ходе которого отметил, что достижение соглашения о прекращения огня в секторе Газа является историческим событием, которое стало возможным благодаря стремлению и усилиям американского президента.
"Он (ас-Сиси - ред.) подчеркнул, что Трамп заслуживает получения Нобелевской премии мира", - отмечается в заявлении.
Ранее Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем
и ХАМАС
по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска до согласованной линии внутри полуэксклава и выпустить сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара
и Турции
по предложенному Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.