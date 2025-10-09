Рейтинг@Mail.ru
20:11 09.10.2025 (обновлено: 20:17 09.10.2025)
Трамп пообещал восстановить Газу
Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения мирной сделки сектор Газа будет восстановлен, чтобы вновь стать "пригодным для проживания" людей. РИА Новости, 09.10.2025
2025
Трамп пообещал сделать сектор Газа пригодным для жизни

ВАШИНГТОН, 9 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения мирной сделки сектор Газа будет восстановлен, чтобы вновь стать "пригодным для проживания" людей.
"Мы создадим условия, пригодные для жизни людей — сейчас в Газе жить невозможно", — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Источник назвал причину, по которой соглашение по Газе может сорваться
