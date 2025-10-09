https://ria.ru/20251009/tramp-2047375680.html
Трамп пообещал восстановить Газу
Трамп пообещал восстановить Газу
Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения мирной сделки сектор Газа будет восстановлен, чтобы вновь стать "пригодным для проживания" людей. РИА Новости, 09.10.2025
Трамп пообещал восстановить Газу
