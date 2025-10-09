https://ria.ru/20251009/tramp-2047369725.html
Трамп рассказал, что будет с сектором Газа после заключения мирной сделки
Трамп рассказал, что будет с сектором Газа после заключения мирной сделки
Трамп рассказал, что будет с сектором Газа после заключения мирной сделки
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что после достижения мирной договорённости сектор Газа будет постепенно восстановлен при поддержке ближневосточных
2025-10-09T19:27:00+03:00
2025-10-09T19:27:00+03:00
2025-10-09T19:36:00+03:00
Трамп рассказал, что будет с сектором Газа после заключения мирной сделки
Трамп рассказал о будущем сектора Газа после заключения мирной сделки