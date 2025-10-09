https://ria.ru/20251009/tramp-2047368952.html
Трамп положительно оценил атаку США по иранским ядерным объектам в июне
Трамп положительно оценил атаку США по иранским ядерным объектам в июне - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп положительно оценил атаку США по иранским ядерным объектам в июне
Президент США Дональд Трамп считает, что без проведенной ранее атаки американских военных против Ирана у Тегерана уже могло бы быть ядерное оружие. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:23:00+03:00
2025-10-09T19:23:00+03:00
2025-10-09T19:23:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251003/ryabkov-2046170932.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп положительно оценил атаку США по иранским ядерным объектам в июне
Трамп: если бы США не атаковали Иран, у него было бы ядерное оружие