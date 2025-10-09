https://ria.ru/20251009/tramp-2047367670.html
Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован
Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован
Президент США Дональд Трамп, комментируя достижения в договорённостях по Газе, заявил, что конфликт на Украине также будет урегулирован. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:17:00+03:00
2025-10-09T19:17:00+03:00
2025-10-09T19:22:00+03:00
дональд трамп
в мире
украина
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046792147_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d2451c48456ce746766a58c1ca54cd95.jpg
https://ria.ru/20251009/ukraina-2047272446.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046792147_132:0:2355:1667_1920x0_80_0_0_9dadadd0a90112ebdfab889846c7a757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, украина, сша, россия
Дональд Трамп, В мире, Украина, США, Россия
Трамп заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован
Трамп на фоне достижения сделки по Газе высказался об урегулировании на Украине