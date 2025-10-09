https://ria.ru/20251009/tramp-2047366743.html
Соглашение об урегулировании в Газе подпишут при визите Трампа в Египет
Соглашение об урегулировании в Газе подпишут при визите Трампа в Египет - РИА Новости, 09.10.2025
Соглашение об урегулировании в Газе подпишут при визите Трампа в Египет
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе его визита в Египет, который может состояться в воскресенье, будет подписана договоренность об урегулировании в... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T19:13:00+03:00
2025-10-09T19:13:00+03:00
2025-10-09T19:18:00+03:00
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046792147_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d2451c48456ce746766a58c1ca54cd95.jpg
https://ria.ru/20251009/smi-2047332738.html
египет
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046792147_132:0:2355:1667_1920x0_80_0_0_9dadadd0a90112ebdfab889846c7a757.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта, сша, дональд трамп
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Дональд Трамп
Соглашение об урегулировании в Газе подпишут при визите Трампа в Египет
Соглашение об урегулировании в Газе подпишут в ходе визита Трампа в Египет