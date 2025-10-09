Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассчитывает, что договоренность Израиля и ХАМАС приведет к миру - РИА Новости, 09.10.2025
19:10 09.10.2025
Трамп рассчитывает, что договоренность Израиля и ХАМАС приведет к миру
Трамп рассчитывает, что договоренность Израиля и ХАМАС приведет к миру
Трамп рассчитывает, что договоренность Израиля и ХАМАС приведет к миру

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность между Израилем и ХАМАС приведет к "вечному миру" на Ближнем Востоке.
"Мы добились мира. Думаю, будет продолжающийся мир, может быть вечный мир", - заявил Трамп в четверг на заседании своего кабинета в Белом доме.
Израильские танки на прибрежной дороги в город Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
