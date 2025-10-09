https://ria.ru/20251009/tramp-2047365810.html
Трамп рассчитывает, что договоренность Израиля и ХАМАС приведет к миру
Трамп рассчитывает, что договоренность Израиля и ХАМАС приведет к миру
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что договоренность между Израилем и ХАМАС приведет к "вечному миру" на Ближнем Востоке. РИА Новости, 09.10.2025
Трамп рассчитывает, что договоренность Израиля и ХАМАС приведет к миру
