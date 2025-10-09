Рейтинг@Mail.ru
11:45 09.10.2025 (обновлено: 13:01 09.10.2025)
Трампа внесли в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа внесли в список кандидатов на Нобелевскую премию мира, пишет El Pais.
"Хотя список не публикуется, известно, что Трамп входит в число кандидатов", — сообщила испанская газета со ссылкой на директора Института исследований мира в Осло (PRIO) Нину Грегер.
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
Вчера, 08:00
По данным издания, в этом году на рассмотрение поступило 338 номинаций, среди них 244 физических лица и 94 организации.
Грегер допустила, что глава Белого дома может получить награду, но считает это маловероятным. К негативным сторонам его политики она отнесла слишком "предпринимательский" подход к началу мирных переговоров, выход Вашингтона из глобальных соглашений, развязанную торговую войну и заявления о том, что Гренландия должна стать частью США.
Трамп ответил на вопрос о желании получить Нобелевскую премию
2 сентября, 13:18
Секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен отказался давать комментарии из-за положения о конфиденциальности.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул его кандидатуру.
Как писала турецкая газета Hürriyet, глава Белого дома стремится достичь перемирия в секторе Газа до 10 октября, чтобы не упустить шанс получить Нобелевскую премию.
Трамп стоит на распутье, которое определит судьбу мира
Вчера, 08:00
Выдвинуть политика на эту награду предлагали премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а также правительство Пакистана за посредничество в решении конфликта с Индией.
Со своей стороны, президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что может номинировать коллегу, если тому удастся разрешить кризис на Украине. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Трамп странным образом ответил на вопрос об Украине
Вчера, 04:43
 
