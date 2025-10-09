Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование между Москвой и Киевом.

"Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной", — сказал он в Белом доме.

Политик завершил ответ на вопрос фразой: "Мы урегулируем это".

В понедельник Трамп заявил, что почти принял решение о поставке Украине ракет Tomahawk, но хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.

Возможная передача Tomahawk ВСУ

В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает этот вопрос, но последнее слово остается за Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения пока нет.

По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках ракет во время последней встречи с президентом Соединенных Штатов. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.

Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России , но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих запретов.