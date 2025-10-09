Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 09.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 09.10.2025 (обновлено: 09:04 09.10.2025)
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование между Москвой и Киевом. РИА Новости, 09.10.2025
россия, сша, москва, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире

Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование между Москвой и Киевом.
"Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной", — сказал он в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Украины
8 октября, 23:13
Политик завершил ответ на вопрос фразой: "Мы урегулируем это".

В понедельник Трамп заявил, что почти принял решение о поставке Украине ракет Tomahawk, но хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
На Западе забили тревогу из-за плана Зеленского
8 октября, 16:27

Возможная передача Tomahawk ВСУ

В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает этот вопрос, но последнее слово остается за Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках ракет во время последней встречи с президентом Соединенных Штатов. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих запретов.
Президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия военнослужащих из США. По его словам, решение об поставках разрушит позитивные тенденции в отношениях Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk
8 октября, 16:20
 
Специальная военная операция на Украине Россия США Москва Дональд Трамп Кит Келлог Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины В мире
 
 
