Трамп странным образом ответил на вопрос об Украине - РИА Новости, 09.10.2025
04:43 09.10.2025 (обновлено: 11:37 09.10.2025)
Трамп странным образом ответил на вопрос об Украине
Президент США Дональд Трамп на вопрос о ситуации в украинском урегулировании заговорил о положительном влиянии пошлин на имидж США. РИА Новости, 09.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
украина
2025
в мире, сша, дональд трамп, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Украина
Трамп странным образом ответил на вопрос об Украине

Трамп начал говорить о пошлинах в ответ на вопрос об Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о ситуации в украинском урегулировании заговорил о положительном влиянии пошлин на имидж США.
"Без пошлин страна была бы слабее. Я сохранил миллионы жизней благодаря тарифам", — заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос о том, на какой стадии находится украинское урегулирование.
Ответ Трампа был посвящен положительному влиянию пошлин на импорт на имидж США. Республиканец заявил, что при предыдущих администрациях страна была посмешищем. Ситуацию в украинском урегулировании Трамп напрямую так и не упомянул.
