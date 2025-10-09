https://ria.ru/20251009/tramp-2047184802.html
Трамп странным образом ответил на вопрос об Украине
Трамп странным образом ответил на вопрос об Украине
Президент США Дональд Трамп на вопрос о ситуации в украинском урегулировании заговорил о положительном влиянии пошлин на имидж США. РИА Новости, 09.10.2025
Трамп начал говорить о пошлинах в ответ на вопрос об Украине