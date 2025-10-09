https://ria.ru/20251009/tramp-2047184072.html
Трамп назвал одну из причин достижения сделки по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что атака ВВС на ядерные объекты Ирана стала одной из причин достижения сделки между Израилем и ХАМАС. РИА Новости, 09.10.2025
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака ВВС на ядерные объекты Ирана стала одной из причин достижения сделки между Израилем и ХАМАС.
"Сейчас это другой Иран, если бы у них было ядерное оружие, все было бы иначе, даже при наличии сделки над ней нависло бы "темное облако", - сказал Трамп в интервью Fox News
По его словам, теперь Иран одобряет договоренность Израиля и ХАМАС. Трамп добавил, что если бы ядерная программа Ирана не была уничтожена, то в регионе был бы дестабилизирующий фактор.
"Много всего сложилось. В том числе уничтожение ядерного потенциала Ирана", - сказал Трамп.