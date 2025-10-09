Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал одну из причин достижения сделки по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/tramp-2047184072.html
Трамп назвал одну из причин достижения сделки по Газе
Трамп назвал одну из причин достижения сделки по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп назвал одну из причин достижения сделки по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что атака ВВС на ядерные объекты Ирана стала одной из причин достижения сделки между Израилем и ХАМАС. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T04:25:00+03:00
2025-10-09T04:25:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_0:0:5229:2941_1920x0_80_0_0_bc7e3e1a16208a7b7a753a1ca42bb695.jpg
https://ria.ru/20251009/hamas-2047182268.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151827/56/1518275678_236:0:4884:3486_1920x0_80_0_0_6a3e6c48e9d5866726e413f05bdbc779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп назвал одну из причин достижения сделки по Газе

Трамп: удары США по ядерным объектам Ирана приблизили сделку по Газе

© AP Photo / Evan VuccПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evan Vucc
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака ВВС на ядерные объекты Ирана стала одной из причин достижения сделки между Израилем и ХАМАС.
"Сейчас это другой Иран, если бы у них было ядерное оружие, все было бы иначе, даже при наличии сделки над ней нависло бы "темное облако", - сказал Трамп в интервью Fox News.
По его словам, теперь Иран одобряет договоренность Израиля и ХАМАС. Трамп добавил, что если бы ядерная программа Ирана не была уничтожена, то в регионе был бы дестабилизирующий фактор.
"Много всего сложилось. В том числе уничтожение ядерного потенциала Ирана", - сказал Трамп.
Дым на месте удара по Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ХАМАС передало списки палестинских заключенных на освобождение
Вчера, 03:47
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала