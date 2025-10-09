ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность между Израилем и ХАМАС приведет к миру на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20251009/tramp-2047183653.html
Трамп прокомментировал соглашение по Газе
Трамп прокомментировал соглашение по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп прокомментировал соглашение по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность между Израилем и ХАМАС приведет к миру на Ближнем Востоке. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T04:18:00+03:00
2025-10-09T04:18:00+03:00
2025-10-09T04:18:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fbe10b5289f6879e8aaa7829d085fc4.jpg
https://ria.ru/20251009/hamas-2047182268.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_daf66f09fdcb089f62b7f5f81b996b41.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп прокомментировал соглашение по Газе
Трамп сделал заявление после достижения соглашения по Газе. Что он сказал
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в