Трамп прокомментировал соглашение по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
04:18 09.10.2025
Трамп прокомментировал соглашение по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность между Израилем и ХАМАС приведет к миру на Ближнем Востоке. РИА Новости, 09.10.2025
в мире
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
хамас
в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность между Израилем и ХАМАС приведет к миру на Ближнем Востоке.
"Это больше Газы, это мир на Ближнем Востоке", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
Дым на месте удара по Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ХАМАС передало списки палестинских заключенных на освобождение
