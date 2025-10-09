https://ria.ru/20251009/tramp-2047182415.html
Трамп заявил, что принял приглашение выступить перед Кнессетом
Трамп заявил, что принял приглашение выступить перед Кнессетом - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что принял приглашение выступить перед Кнессетом
Президент США Дональд Трамп заявил, что может выступить в Кнесетте, поскольку получил приглашение от Израиля, сообщил журналист портала Axios Барак Равид. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T03:49:00+03:00
2025-10-09T03:49:00+03:00
2025-10-09T03:52:00+03:00
кнессет израиля
в мире
сша
израиль
ближний восток
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
