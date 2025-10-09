Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что принял приглашение выступить перед Кнессетом
03:49 09.10.2025 (обновлено: 03:52 09.10.2025)
Трамп заявил, что принял приглашение выступить перед Кнессетом
Президент США Дональд Трамп заявил, что может выступить в Кнесетте, поскольку получил приглашение от Израиля, сообщил журналист портала Axios Барак Равид. РИА Новости, 09.10.2025
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может выступить в Кнесетте, поскольку получил приглашение от Израиля, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
"Они хотят, чтобы я выступил с речью перед Кнессетом, и я это точно сделаю, если они хотят", - цитирует Трампа журналист.
Трамп также заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "очень рад" достигнутой договоренности с ХАМАС.
Трамп сообщил, что может посетить Израиль в ближайшие дни. Ранее президент США объявил, что в воскресенье поедет на Ближний Восток, вероятно, в Египет.
Ранее он объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
