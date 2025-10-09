https://ria.ru/20251009/tramp-2047175014.html
Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию, заявил Трамп
Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию, заявил Трамп
Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское... РИА Новости, 09.10.2025
Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию, заявил Трамп
Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию