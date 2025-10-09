В США изучают применимость закона о развертывании войск, пишут СМИ

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Чиновники Белого дома изучают применимость на практике датируемого XIX веком закона о развертывании вооруженных сил внутри США для поддержания правопорядка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.
Телеканал указывает, что закон "О восстании" может быть применен президентом США по запросу штата или личному распоряжению, если он посчитает, что поддержанию правопорядка в частях страны мешают "незаконное сопротивление" или "восстание". В 1960-х годах закон часто применялся для защиты активистов движения за гражданские права и обеспечения соблюдения законов о десегрегации, а в последний раз был использован по запросу губернатора Калифорнии во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году.
"Представители Белого дома в последние дни все чаще обсуждают возможность применения президентом США Дональдом Трампом закона "О восстании" - редко применяемого закона XIX века, который дает президенту право размещать действующие войска на территории США для поддержания правопорядка", - говорится в материале.
Источники заявили телеканалу, что закон "О восстании" стал частью обсуждений властей США еще с момента возвращения Трампа на президентский пост в январе 2025 года, в то время как их интерес к нему колебался. Теперь же, отмечает телеканал, вопрос применимости закона в Белом доме обсуждается уже не в контексте самой целесообразности его активации, а в контексте того, как и когда именно это можно сделать.
По данным одного из источников, знакомого с деталями обсуждений, применение Трампом закона в ближайшее время маловероятно и станет значительной эскалацией. При этом два других источника заявили телеканалу, что чиновники администрации Трампа уже прорабатывают юридическую базу для активации закона.
Президент США Дональд Трамп, начиная с июня 2025 года, начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. Практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
