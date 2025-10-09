В США изучают применимость закона о развертывании войск, пишут СМИ

Источники заявили телеканалу, что закон "О восстании" стал частью обсуждений властей США еще с момента возвращения Трампа на президентский пост в январе 2025 года, в то время как их интерес к нему колебался. Теперь же, отмечает телеканал, вопрос применимости закона в Белом доме обсуждается уже не в контексте самой целесообразности его активации, а в контексте того, как и когда именно это можно сделать.