В США изучают применимость закона о развертывании войск, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2025
00:30 09.10.2025 (обновлено: 00:57 09.10.2025)
В США изучают применимость закона о развертывании войск, пишут СМИ
в мире, сша, лос-анджелес, калифорния, дональд трамп, nbc
В мире, США, Лос-Анджелес, Калифорния, Дональд Трамп, NBC
Белый дом обратился к закону "О восстании". В США хотят развернуть армию

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Чиновники Белого дома изучают применимость на практике датируемого XIX веком закона о развертывании вооруженных сил внутри США для поддержания правопорядка, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.
Телеканал указывает, что закон "О восстании" может быть применен президентом США по запросу штата или личному распоряжению, если он посчитает, что поддержанию правопорядка в частях страны мешают "незаконное сопротивление" или "восстание". В 1960-х годах закон часто применялся для защиты активистов движения за гражданские права и обеспечения соблюдения законов о десегрегации, а в последний раз был использован по запросу губернатора Калифорнии во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Суд в США заблокировал решение о развертывании нацгвардии в Портленде
5 октября, 03:20
"Представители Белого дома в последние дни все чаще обсуждают возможность применения президентом США Дональдом Трампом закона "О восстании" - редко применяемого закона XIX века, который дает президенту право размещать действующие войска на территории США для поддержания правопорядка", - говорится в материале.
Источники заявили телеканалу, что закон "О восстании" стал частью обсуждений властей США еще с момента возвращения Трампа на президентский пост в январе 2025 года, в то время как их интерес к нему колебался. Теперь же, отмечает телеканал, вопрос применимости закона в Белом доме обсуждается уже не в контексте самой целесообразности его активации, а в контексте того, как и когда именно это можно сделать.
По данным одного из источников, знакомого с деталями обсуждений, применение Трампом закона в ближайшее время маловероятно и станет значительной эскалацией. При этом два других источника заявили телеканалу, что чиновники администрации Трампа уже прорабатывают юридическую базу для активации закона.
Президент США Дональд Трамп, начиная с июня 2025 года, начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. Практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп заявил, что кубинский мигрант обезглавил мужчину в Далласе
15 сентября, 04:10
 
В миреСШАЛос-АнджелесКалифорнияДональд ТрампNBC
 
 
