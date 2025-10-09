Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 09.10.2025 (обновлено: 02:32 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/tramp-2047170083.html
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование между Россией и Украиной. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T00:16:00+03:00
2025-10-09T02:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_da4246411777693dcabf789fb5c8c360.jpg
https://ria.ru/20251008/tomagavk-2047165376.html
https://ria.ru/20251008/ukraina-2047093233.html
https://ria.ru/20251007/peskov-2046815304.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1caa0e30bf50ea31ad69f9f2dad6a8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

Все закончится. Трамп высказался о мире между Россией и Украиной

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование между Россией и Украиной.
«
"Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Украины
Вчера, 23:13
Глава Белого дома добавил, что "мы урегулируем это".

В понедельник Трамп заявил, что "почти принял решение" по поводу поставок ракет Tomahawk Украине, но хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.

Возможная передача Tomahawk Украине

В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
На Западе забили тревогу из-за плана Зеленского
Вчера, 16:27
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время последней встречи с президентом Соединенных Штатов. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. А решение об их поставках разрушит позитивные тенденции в отношениях России и США. В любом случае Москва готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россия исходит из инициативы Трампа по миру на Украине, заявил Песков
7 октября, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала