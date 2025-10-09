https://ria.ru/20251009/tramp-2047169927.html
Трамп не исключил освобождения заложников до визита на Ближний Восток
Трамп не исключил освобождения заложников до визита на Ближний Восток - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп не исключил освобождения заложников до визита на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп не исключил освобождения заложников ХАМАС до его визита на Ближний Восток, но отметил, что этого может не случиться. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T00:14:00+03:00
2025-10-09T00:14:00+03:00
2025-10-09T00:14:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
египет
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251008/tramp-2047169182.html
ближний восток
сша
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, сша, египет, дональд трамп, хамас
В мире, Ближний Восток, США, Египет, Дональд Трамп, ХАМАС
Трамп не исключил освобождения заложников до визита на Ближний Восток
Трамп сделал заявление о Газе. Что он сказал