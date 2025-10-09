Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил освобождения заложников до визита на Ближний Восток - РИА Новости, 09.10.2025
00:14 09.10.2025
Трамп не исключил освобождения заложников до визита на Ближний Восток
Трамп не исключил освобождения заложников до визита на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп не исключил освобождения заложников ХАМАС до его визита на Ближний Восток, но отметил, что этого может не случиться. РИА Новости, 09.10.2025
2025
Трамп не исключил освобождения заложников до визита на Ближний Восток

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил освобождения заложников ХАМАС до его визита на Ближний Восток, но отметил, что этого может не случиться.
"Нет, я вероятно отправлюсь в регион до того, как будут освобождены заложники. Или совсем скоро после этого", - сказал Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, ждет ли он освобождения заложников до визита на Ближний Восток.
Трамп ранее заявил, что в воскресенье, вероятно, отправится в Египет, где идут переговоры по палестино-израильскому урегулированию.
