https://ria.ru/20251009/tramp-2047169468.html
Трамп заявил, что в сделке по Газе скоро понадобится его участие
Трамп заявил, что в сделке по Газе скоро понадобится его участие - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп заявил, что в сделке по Газе скоро понадобится его участие
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре и сам понадобится в близких к сделке переговорах по палестино-израильскому урегулированию. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T00:01:00+03:00
2025-10-09T00:01:00+03:00
2025-10-09T00:06:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045466632_0:164:2500:1570_1920x0_80_0_0_1852b74cbc3241cdb4e8559af5d8ffe4.jpg
https://ria.ru/20251008/tramp-2047169182.html
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045466632_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_5a05297d1e430a291f65655b74f20aa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп заявил, что в сделке по Газе скоро понадобится его участие
Трамп заявил, что в очень близкой сделке по Газе скоро понадобится его участие