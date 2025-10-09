Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас

Впервые в истории Нобелевская премия мира может положительно повлиять на переговоры о мире, причем не фактом присуждения, а просто интригой вокруг выбора лауреата. Идущие с понедельника в Шарм-эш-Шейхе непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем, в принципе, могут уже сегодня завершиться заключением перемирия. Шансы на него и так высоки, но приближение 10 октября, которое уже завтра, добавляет скорости. Потому что переговоры ведутся на основе плана Трампа, а американский президент очень хочет стать нобелевским лауреатом. Поэтому новость о перемирии в Газе стала бы максимально уместной до утра пятницы, когда в Осло будет объявлено, кого же нарекут миротворцем года.

И неважно, что выдвижение завершилось еще в январе, когда Трамп только вернулся в Белый дом. Так что даже если его фамилия и есть среди 338 номинантов (из которых почти сотня — это организации), то она может быть связана только с его деятельностью в ходе первого президентского срока, за что сейчас присуждать премию просто неуместно. И неважно, что главным претендентом букмекеры считают программу по гуманитарной помощи Судану , охваченному гражданской войной и голодом. И неважно, что норвежские "избиратели" (то есть входящие в комитет, присуждающий премии, депутаты парламента, писатели, юристы и т. д.), мягко говоря, не очень любят Трампа — совершенно не их типаж. Все это не имеет никакого значения для американского президента, который очень хочет лавры миротворца.

Он уже десятки раз рассказывал всем о том, что остановил семь или восемь войн, и предупреждал, что неприсуждение ему премии будет расценено как неуважение к США , ведь Трамп старается не для себя, а для страны. Действительно, ему за державу обидно. Но разве американские президенты давно не получали премию мира? Нет, с последнего присуждения прошло всего 16 лет, однако ведь это был Барак Обама , тот самый, которого Трамп потом сменил в Белом доме. Это было максимально странное награждение: Обама тогда только был избран на первый срок, и фактически ему дали премию авансом, за красивые слова, правильный цвет кожи и в расчете на хорошее поведение в дальнейшем (который оправдался лишь частично — войска из Афганистана не вывел, Каддафи убил). Поэтому Трампу, конечно, обидно — тут личное смешивается с политическим.

Тем более что, кроме негативного примера, есть и позитивный: ведь среди еще трех американских президентов, получивших Нобелевку, был и Теодор Рузвельт , один из самых сильных и интересных хозяев Белого дома, первый американский лидер, вышедший на большую мировую арену. Кстати, в Белом доме вообще какая-то специфически благоприятная для лауреатства атмосфера, потому что президент США — это самая "нобелеемкая" должность главы государства в мире. Из 20 хозяев Овального кабинета за время существования премии ее получили четверо, то есть каждый пятый! Причем лишь один из них, Джимми Картер, уже после президентства, а остальные — находясь в должности. Трамп, конечно, сравнивает себя с Тедди Рузвельтом — действительно великим, хотя и недооцененным президентом. В чем-то он Рузвельта уже превзошел — тот тоже пытался вернуться в Белый дом после поражения на выборах, но не смог (потому что не смог взять под контроль родную Республиканскую партию — и выдвигался от новой, им самим созданной). А уж тот факт, что Рузвельт единственный из президентов-лауреатов получил премию за конкретное миротворчество — свою роль в переговорах о прекращении русско-японской войны, должен особенно заводить Трампа. Рузвельт получил "за Россию", и Трамп теперь получит за нее же — вот же она, украинская война.

А в довесок еще и индо-пакистанский инцидент, и тайско-камбоджийский конфликт, и азербайджано-армянский, плюс еще два или три. Ну и Газа — насчет нее он ведь уже накануне своей инаугурации договорился, но все вскоре сорвалось в еще большую кровь и ад. Ну и что с того, что большинство "миротворчеств" мнимые, по Украине и Газе Трамп ведь действительно прилагал массу усилий? Что ж этим норвежцам — премии жалко?

Но дело вот ведь в чем: в Газе действительно есть надежда на завершение бойни. Однако и отношение Трампа к палестинцам (с планами выдворить всех из сектора ради строительства "шикарной Ривьеры"), и его бесконечное потакание геноциду — все это не имеет никакого отношения к миротворчеству, а бойня в Газе прекратится не потому, что Трамп что-то придумал, а потому, что Нетаньяху зашел в абсолютный тупик.

Другое дело Украина. Тут Трамп мог действительно наработать на Нобелевку. Для этого требовалось — для начала — просто прекратить поставки американского оружия Киеву , потребовать от Зеленского согласиться с российскими условиями перемирия и жестко приструнить европейцев. И война бы довольно скоро прекратилась. И уже потом Трамп смог бы договариваться с Путиным о новой архитектуре европейской и глобальной безопасности — по крайней мере, всерьез попытаться это сделать.