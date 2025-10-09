Трамп проведет заседание своего кабинета в четверг

Как следует из расписания главы Белого дома, заседание кабинета он начнет в 18:00 мск, а в 22:00 мск встретит финского коллегу.

Президент Финляндии рассказывал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Как писала The Wall Street Journal, Стубб сумел расположить к себе американского президента во время совместной игры в гольф, после чего между ними установился регулярный контакт.