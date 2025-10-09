Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет заседание своего кабинета в четверг - РИА Новости, 09.10.2025
08:25 09.10.2025 (обновлено: 10:35 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/tramp--2047199034.html
Трамп проведет заседание своего кабинета в четверг
Трамп проведет заседание своего кабинета в четверг - РИА Новости, 09.10.2025
Трамп проведет заседание своего кабинета в четверг
Президент США Дональд Трамп проведет заседание своего кабинета и встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T08:25:00+03:00
2025-10-09T10:35:00+03:00
дональд трамп
марко рубио
финляндия
сша
в мире
дональд трамп, марко рубио, финляндия, сша, в мире
Дональд Трамп, Марко Рубио, Финляндия, США, В мире
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет заседание своего кабинета и встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Как следует из расписания главы Белого дома, заседание кабинета он начнет в 18:00 мск, а в 22:00 мск встретит финского коллегу.
Изображение сгенерировано ИИ
Трамп стоит на распутье, которое определит судьбу мира
Вчера, 08:00
На заседаниях Трамп, как правило, дает высказаться всем членам администрации. Госсекретарь Марко Рубио докладывает по вопросам внешней политики. Ожидается, что сегодня самыми главными станут детали палестино-израильского урегулирования.
Встреча со Стуббом и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо будет посвящена американо-финским отношениям, торгово-экономическому сотрудничеству и конфликту на Украине. Кроме того, по информации газеты Helsingin Sanomat, стороны обсудят заказ ледоколов для Береговой охраны США на финских верфях.
Президент Финляндии рассказывал, что часто переписывается или созванивается с Трампом. Как писала The Wall Street Journal, Стубб сумел расположить к себе американского президента во время совместной игры в гольф, после чего между ними установился регулярный контакт.
Изображение сгенерировано ИИ
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
Вчера, 08:00
 
Дональд ТрампМарко РубиоФинляндияСШАВ мире
 
 
