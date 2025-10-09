Рейтинг@Mail.ru
Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 09.10.2025 (обновлено: 17:53 09.10.2025)
Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел
Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел
Из массового захоронения жертв ВСУ в Северодонецке извлекли 13 тел, сообщил глава аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.
Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел

ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Из массового захоронения жертв ВСУ в Северодонецке извлекли 13 тел, сообщил глава аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.
"Мы получили сведения о том, что именно массовое захоронение в Северодонецке очень сконцентрированное, и очень большое, и территориально продолжительное. Продолжив данную работу, мы убедились в том, что требуется еще время для того, чтобы все останки были из него извлечены. В рамках нового этапа работ мы уже извлекли еще 13 тел", — рассказал он РИА Новости.

Северодонецк перешел под контроль российской армии в июне 2022 года. До этого город контролировали украинские войска.

По словам Стяжкина, тела укладывали в несколько слоев друг на друга, так как из-за активных боевых действий их хоронили быстро и с большими рисками.
Летом 2024 года команда межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти начала извлекать тела из одного из самых крупных массовых захоронений мирных жителей, погибших в 2022-м в Северодонецке. Из него подняли около 230 тел, и, как полагают специалисты, там может оставаться еще более 500.
Офицеры СК с сотрудниками судебно-экспертного центра также вели работы на месте массового захоронения в рамках уголовного дела.
Заголовок открываемого материала