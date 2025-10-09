Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел

«

"Мы получили сведения о том, что именно массовое захоронение в Северодонецке очень сконцентрированное, и очень большое, и территориально продолжительное. Продолжив данную работу, мы убедились в том, что требуется еще время для того, чтобы все останки были из него извлечены. В рамках нового этапа работ мы уже извлекли еще 13 тел", — рассказал он РИА Новости.