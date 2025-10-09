https://ria.ru/20251009/tanki-2047320496.html
Израильские танки открыли огонь по дороге, по которой шли беженцы в Газу
Израильские танки открыли предупредительный огонь по дороге, по которой палестинские беженцы шли в сторону города Газа, момент танкового обстрела попал в прямой РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:26:00+03:00
2025-10-09T16:26:00+03:00
2025-10-09T17:50:00+03:00
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости.
Израильские танки открыли предупредительный огонь по дороге, по которой палестинские беженцы шли в сторону города Газа, момент танкового обстрела попал в прямой эфир телеканала Al-Jazeera
.
Корреспондент в эфире, комментируя происходящее, заявил, что израильские танки бьют прямой наводкой.
Служба гражданской обороны сектора Газа ранее обратилась с заявлением к гражданам с требованием не возвращаться к своим домам так, как в жилых районах по-прежнему находятся израильские военные, а попытки попасть к своему разрушенному жилью представляют угрозу для жизни.
Режим прекращения огня фактически еще не вступил в силу - это произойдет только после одобрения сделки израильским правительством в четверг вечером.
Ранее президент США Дональд Трамп
объявил о достижении договоренности между Израилем
и движением ХАМАС
по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска.
В Египте
с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара
и Турции
по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.