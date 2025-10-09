Рейтинг@Mail.ru
Израильские танки открыли огонь по дороге, по которой шли беженцы в Газу - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 09.10.2025 (обновлено: 17:50 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/tanki-2047320496.html
Израильские танки открыли огонь по дороге, по которой шли беженцы в Газу
Израильские танки открыли огонь по дороге, по которой шли беженцы в Газу - РИА Новости, 09.10.2025
Израильские танки открыли огонь по дороге, по которой шли беженцы в Газу
Израильские танки открыли предупредительный огонь по дороге, по которой палестинские беженцы шли в сторону города Газа, момент танкового обстрела попал в прямой РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:26:00+03:00
2025-10-09T17:50:00+03:00
в мире
израиль
сша
египет
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047351083_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_84fa6dd29637d1a6a823d5bd0e81326f.jpg
https://ria.ru/20251009/gaza-2047251044.html
https://ria.ru/20251009/peskov--2047233949.html
израиль
сша
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047351083_97:0:2320:1667_1920x0_80_0_0_1730fcf4c060c9ce01b3eca9721470c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, египет, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Египет, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израильские танки открыли огонь по дороге, по которой шли беженцы в Газу

Израильские танки в прямом эфире Al-Jazeera открыли огонь по дороге с беженцами

© AP Photo / Abdel Kareem HanaИзраильские танки на прибрежной дороге в город Газа. 9 октября 2025
Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильские танки на прибрежной дороге в город Газа. 9 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Израильские танки открыли предупредительный огонь по дороге, по которой палестинские беженцы шли в сторону города Газа, момент танкового обстрела попал в прямой эфир телеканала Al-Jazeera.
Корреспондент в эфире, комментируя происходящее, заявил, что израильские танки бьют прямой наводкой.
Израильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
СМИ раскрыли, когда соглашение об остановке огня в Газе вступит в силу
Вчера, 12:47
Служба гражданской обороны сектора Газа ранее обратилась с заявлением к гражданам с требованием не возвращаться к своим домам так, как в жилых районах по-прежнему находятся израильские военные, а попытки попасть к своему разрушенному жилью представляют угрозу для жизни.
Режим прекращения огня фактически еще не вступил в силу - это произойдет только после одобрения сделки израильским правительством в четверг вечером.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Кремле высказались об усилиях по прекращению огня в Газе
Вчера, 11:36
 
В миреИзраильСШАЕгипетДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала