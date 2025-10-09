Израильские танки открыли огонь по дороге, по которой шли беженцы в Газу

Израильские танки открыли предупредительный огонь по дороге, по которой палестинские беженцы шли в сторону города Газа, момент танкового обстрела попал в прямой эфир телеканала Al-Jazeera

Корреспондент в эфире, комментируя происходящее, заявил, что израильские танки бьют прямой наводкой.

Служба гражданской обороны сектора Газа ранее обратилась с заявлением к гражданам с требованием не возвращаться к своим домам так, как в жилых районах по-прежнему находятся израильские военные, а попытки попасть к своему разрушенному жилью представляют угрозу для жизни.

Режим прекращения огня фактически еще не вступил в силу - это произойдет только после одобрения сделки израильским правительством в четверг вечером.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и движением ХАМАС по исполнению первой фазы плана урегулирования ситуации: палестинское движение обязалось освободить заложников, а Израиль - отвести войска.

Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара Турции по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа.