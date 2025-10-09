Рейтинг@Mail.ru
В ЦАМТО рассказали о преимуществах российских танков - РИА Новости, 09.10.2025
01:18 09.10.2025
В ЦАМТО рассказали о преимуществах российских танков
В ЦАМТО рассказали о преимуществах российских танков - РИА Новости, 09.10.2025
В ЦАМТО рассказали о преимуществах российских танков
Россия входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров танков в мире наряду с Китаем и США, однако у нее есть одно неоспоримое преимущество – российские РИА Новости, 09.10.2025
россия, китай, сша, сергей чемезов, цамто, уралвагонзавод, ростех, т-90мс, т-72б3, т-90
Россия, Китай, США, Сергей Чемезов, ЦАМТО, Уралвагонзавод, Ростех, Т-90МС, Т-72Б3, Т-90
В ЦАМТО рассказали о преимуществах российских танков

ЦАМТО: российские танки, в отличие от конкурентов, прошли проверку огнем на СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТанки Т-90М "Прорыв" на Красной площади в Москве
Танки Т-90М "Прорыв" на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров танков в мире наряду с Китаем и США, однако у нее есть одно неоспоримое преимущество – российские танки проверены боевыми действиями на СВО, следует из доклада Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) "Мировой рынок бронетанковой техники: фавориты и аутсайдеры".
"Наряду с Китаем и США, Россия входит в тройку крупнейших мировых держав – поставщиков и эксплуатантов бронетанковой техники. Между тем, российское оружие проходит гораздо более жесткую проверку огнем, что способствует постоянному совершенствованию на основе опыта боевых действий с высокотехнологичным противником. Так, в ходе более чем трех лет специальной военной операции на Украине были выполнены многочисленные доработки техники, выпуск которой прекращен, включая танки Т-62Б, Т-72Б3/М, Т-80БВМ, Т-90 ранних модификаций, равно как и находящейся в серийном производстве Т-90М", - говорится в докладе.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В ЦАМТО назвали единственный танк, способный конкурировать с российскими
01:17
В ХХI веке самым популярным на мировом рынке бронетехники новой сборки стало семейство основных боевых танков (ОБТ) выпуска концерна "Уралвагонзавод". В дополнение к прямым поставкам (Вьетнам, Ирак, Алжир, Азербайджан и другие), на территории отдельных стран был организован лицензионный выпуск танков: ОБТ Т-72С в – Иране; Т-72, а затем более совершенного Т-90С "Бишма" – в Индии.
На посетителей выставки IDEX-2025 сильное впечатление произвел Т-90МС с доработанной защитой от ударных дронов-камикадзе, современных противотанковых комплексов и ручных противотанковых гранатометов. "Машина максимально приспособлена к противотанковым угрозам, способна отразить множество атак новых средств поражения. Ремонтопригодна настолько, что танки несколько раз возвращаются в строй без потери боевых качеств", - процитировали в докладе слова главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
"При этом практически вся линейка предлагается заинтересованным странам по линии военно-технического сотрудничества, например, Т-90МС. Таким образом, государства традиционно ориентируются на Россию при ведении военно-технического сотрудничества, гарантированно получают проверенное в бою оружие самого высокого класса", - делают вывод эксперты ЦАМТО.
Австрийские военные осматривают танк Т-80БВМ на выставке вооружений Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В "Ростехе" заявили о превосходстве российских танков над зарубежными
23 июля, 07:38
 
РоссияКитайСШАСергей ЧемезовЦАМТОУралвагонзаводРостехТ-90МСТ-72Б3Т-90
 
 
