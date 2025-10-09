В ЦАМТО рассказали о преимуществах российских танков

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров танков в мире наряду с Китаем и США, однако у нее есть одно неоспоримое преимущество – российские танки проверены боевыми действиями на СВО, следует из доклада Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) "Мировой рынок бронетанковой техники: фавориты и аутсайдеры".

"Наряду с Китаем и США, Россия входит в тройку крупнейших мировых держав – поставщиков и эксплуатантов бронетанковой техники. Между тем, российское оружие проходит гораздо более жесткую проверку огнем, что способствует постоянному совершенствованию на основе опыта боевых действий с высокотехнологичным противником. Так, в ходе более чем трех лет специальной военной операции на Украине были выполнены многочисленные доработки техники, выпуск которой прекращен, включая танки Т-62Б, Т-72Б3/М, Т-80БВМ, Т-90 ранних модификаций, равно как и находящейся в серийном производстве Т-90М", - говорится в докладе.

В ХХI веке самым популярным на мировом рынке бронетехники новой сборки стало семейство основных боевых танков (ОБТ) выпуска концерна "Уралвагонзавод". В дополнение к прямым поставкам (Вьетнам, Ирак, Алжир, Азербайджан и другие), на территории отдельных стран был организован лицензионный выпуск танков: ОБТ Т-72С в – Иране; Т-72, а затем более совершенного Т-90С "Бишма" – в Индии.

На посетителей выставки IDEX-2025 сильное впечатление произвел Т-90МС с доработанной защитой от ударных дронов-камикадзе, современных противотанковых комплексов и ручных противотанковых гранатометов. "Машина максимально приспособлена к противотанковым угрозам, способна отразить множество атак новых средств поражения. Ремонтопригодна настолько, что танки несколько раз возвращаются в строй без потери боевых качеств", - процитировали в докладе слова главы "Ростеха" Сергея Чемезова.