СК попросил арестовать блогера Сюткина

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следствие просит арестовать блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков о ВС РФ, указывается в данных Черемушкинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Сюткина меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материалах.

Как ранее сообщалось в Telegram-канале столичного главка СК России , Сюткин подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).