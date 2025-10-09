Рейтинг@Mail.ru
СК попросил арестовать блогера Сюткина - РИА Новости, 09.10.2025
19:13 09.10.2025
СК попросил арестовать блогера Сюткина
СК попросил арестовать блогера Сюткина
Следствие просит арестовать блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков о ВС РФ, указывается в данных Черемушкинского суда Москвы, с которыми РИА Новости, 09.10.2025
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил арестовать блогера Сюткина

СК просит суд арестовать блогера Сюткина по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавел Сюткин
Павел Сюткин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Павел Сюткин. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следствие просит арестовать блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков о ВС РФ, указывается в данных Черемушкинского суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Сюткина меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материалах.
Тихон Дзядко** - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии
6 октября, 16:59
Как ранее сообщалось в Telegram-канале столичного главка СК России, Сюткин подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
По данным следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале публикации, содержащие фейки о действиях ВC РФ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Следствие просит арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
Вчера, 18:03
 
