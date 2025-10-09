https://ria.ru/20251009/syutkin-2047366542.html
СК попросил арестовать блогера Сюткина
Следствие просит арестовать блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков о ВС РФ, указывается в данных Черемушкинского суда Москвы, с которыми РИА Новости, 09.10.2025
