Жители Эльбрусского района КБР передали бойцам СВО более 600 кг гумпомощи
Жители Эльбрусского района КБР передали бойцам СВО более 600 кг гумпомощи
Жители Эльбрусского района КБР передали бойцам СВО более 600 кг гумпомощи
Жители Эльбрусского района Кабардино-Балкарии отправили более 600 килограммов гуманитарного груза для бойцов из республики, участвующих в специальной военной... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:02:00+03:00
2025-10-09T18:02:00+03:00
2025-10-09T18:10:00+03:00
НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Жители Эльбрусского района Кабардино-Балкарии отправили более 600 килограммов гуманитарного груза для бойцов из республики, участвующих в специальной военной операции, сообщила администрация главы региона.
"Кабардино-Балкария продолжает оказывать помощь военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз направил Эльбрусский район, объединив усилия жителей", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие работники предприятий и организаций, педагоги, учащиеся и неравнодушные жители района.
"Общими усилиями была собрана и передана партия гуманитарного груза весом более 600 килограммов", - уточнили в администрации.
В состав груза вошли технические средства, маскировочные сети, продукты питания, медицинские препараты и теплая одежда.