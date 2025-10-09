Жители Эльбрусского района КБР передали бойцам СВО более 600 кг гумпомощи

НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Жители Эльбрусского района Кабардино-Балкарии отправили более 600 килограммов гуманитарного груза для бойцов из республики, участвующих в специальной военной операции, сообщила администрация главы региона.

"Кабардино-Балкария продолжает оказывать помощь военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз направил Эльбрусский район, объединив усилия жителей", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие работники предприятий и организаций, педагоги, учащиеся и неравнодушные жители района.

"Общими усилиями была собрана и передана партия гуманитарного груза весом более 600 килограммов", - уточнили в администрации.