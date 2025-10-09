Рязанская область направила бойцам СВО внедорожники, мотоцикл и системы РЭБ

"Новый груз помощи для наших защитников из 387-го мотострелкового полка. Вице-губернатор Артём Анатольевич Бранов вместе с командой региона посетил наших бойцов в зоне СВО. На линию фронта доставили внедорожники, кроссовый мотоцикл, системы РЭБ и другое оборудование", - написал Малков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что рязанские власти постоянно на связи с военнослужащими и оперативно реагируют на их запросы – от техники до средств первой необходимости. В сборе гуманитарной помощи участвуют общественные организации, предприниматели и жители области, подчеркнул Малков.