Рязанская область направила бойцам СВО внедорожники, мотоцикл и системы РЭБ
Рязанская область направила бойцам СВО внедорожники, кроссовый мотоцикл и системы РЭБ, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:17:00+03:00
2025-10-09T14:17:00+03:00
2025-10-09T14:17:00+03:00
надежные люди
рязанская область
павел малков
рязанская область
рязанская область, павел малков
Надежные люди, Рязанская область, Павел Малков
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Рязанская область направила бойцам СВО внедорожники, кроссовый мотоцикл и системы РЭБ, сообщил губернатор Павел Малков.
"Новый груз помощи для наших защитников из 387-го мотострелкового полка. Вице-губернатор Артём Анатольевич Бранов вместе с командой региона посетил наших бойцов в зоне СВО. На линию фронта доставили внедорожники, кроссовый мотоцикл, системы РЭБ и другое оборудование", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что рязанские власти постоянно на связи с военнослужащими и оперативно реагируют на их запросы – от техники до средств первой необходимости. В сборе гуманитарной помощи участвуют общественные организации, предприниматели и жители области, подчеркнул Малков.