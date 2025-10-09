Рейтинг@Mail.ru
Украинец, подлежащий выдворению из России, хочет попасть на СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 09.10.2025
Украинец, подлежащий выдворению из России, хочет попасть на СВО
Украинец, подлежащий выдворению из России, хочет попасть на СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинец, опасающийся выдворения из России из-за страха погибнуть в рядах ВСУ, хочет отправиться в зону СВО, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Гражданин Украины в 2019 году был приговорен Чертановским судом Москвы к 8 годам колонии по делу о вымогательстве и незаконном лишении свободы, указано в документах. После освобождения мужчину должны были депортировать на Украину, но из-за отсутствия взаимодействия между странами он продолжительное время находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области, следует из материалов. Все это время он опасается выдачи Украине, ведь "возвращение на Родину означает участие в военных действиях на стороне ВСУ, преследования, пытки, смерть".
Мужчина считает себя "пророссийским человеком" и "беженцем", "выступал за поддержку России в Донецке, в том числе за сохранение памятника Ленину", а также выражал желание участвовать в СВО, говорится в документах.
Размещение мужчины в центре временного содержания иностранных граждан в сентябре было продлено на 3 месяца.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
