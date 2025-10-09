Рейтинг@Mail.ru
В Москве организованная группа обносила магазины с помощью детской коляски
08:28 09.10.2025
В Москве организованная группа обносила магазины с помощью детской коляски
Организованная группа из девяти человек в течение двух месяцев совершала кражи из супермаркетов "Лента" в Москве с помощью детской коляски, фигурантам назначено РИА Новости, 09.10.2025
Новости
москва, происшествия
Москва, Происшествия
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Организованная группа из девяти человек в течение двух месяцев совершала кражи из супермаркетов "Лента" в Москве с помощью детской коляски, фигурантам назначено наказание до 4,5 года лишения свободы, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам дела, организованная группа промышляла в сентябре-октябре 2022 года, похищая из супермаркетов различные продукты, в том числе конфеты, детскую молочную смесь, мед, сыры, кофе, колбасы, рыбу, минеральную воду, соки, более 300 бутылок водки, виски, бренди, коньяка, рома, ликера, вин, а также средства для мытья посуды, для стирки, шампуни, кухонную утварь, включая кастрюли.
Водитель автомобиля въехал в витрину супермаркета в городе Асино - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Томской области машина въехала в витрину супермаркета
2 октября, 16:00
"В торговых залах разных супермаркетов "Лента", убедившись, что их (исполнителей) действия носят тайный характер и за ними никто не наблюдает, заполняли находившиеся при них детскую коляску и сумку-тележку товарно-материальными ценностями, после чего беспрепятственно, минуя кассовую зону, не оплатив товар, погрузив похищенное в транспортное средство - автомобиль такси, с места совершения преступления скрывались", - говорится в материалах.
Уточняется, что соучастники похищенное продавали на рынках, в переходе метро или сбывая перекупщикам товаров, извлеченная прибыль распределялась между членами группы. Как установил суд, в общей сложности из четырех супермаркетов соучастники похитили товар на сумму более 800 тысяч рублей.
На скамье подсудимых оказались семь членов организованной группы, которых правоохранительные органы задержали с 13 по 28 октября 2022 года, личности еще двоих соучастников следствие не установило. В зависимости от роли и степени участия каждого из фигурантов суд назначил им наказание от 3,5 до 4,5 года колонии общего режима. Все они вину признали полностью и раскаялись.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Кемерово арестовали мужчину, устроившего скандал в супермаркете
6 июня, 15:50
 
