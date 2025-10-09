В Москве организованная группа обносила магазины с помощью детской коляски

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Организованная группа из девяти человек в течение двух месяцев совершала кражи из супермаркетов "Лента" в Москве с помощью детской коляски, фигурантам назначено наказание до 4,5 года лишения свободы, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам дела, организованная группа промышляла в сентябре-октябре 2022 года, похищая из супермаркетов различные продукты, в том числе конфеты, детскую молочную смесь, мед, сыры, кофе, колбасы, рыбу, минеральную воду, соки, более 300 бутылок водки, виски, бренди, коньяка, рома, ликера, вин, а также средства для мытья посуды, для стирки, шампуни, кухонную утварь, включая кастрюли.

"В торговых залах разных супермаркетов "Лента", убедившись, что их (исполнителей) действия носят тайный характер и за ними никто не наблюдает, заполняли находившиеся при них детскую коляску и сумку-тележку товарно-материальными ценностями, после чего беспрепятственно, минуя кассовую зону, не оплатив товар, погрузив похищенное в транспортное средство - автомобиль такси, с места совершения преступления скрывались", - говорится в материалах.

Уточняется, что соучастники похищенное продавали на рынках, в переходе метро или сбывая перекупщикам товаров, извлеченная прибыль распределялась между членами группы. Как установил суд, в общей сложности из четырех супермаркетов соучастники похитили товар на сумму более 800 тысяч рублей.