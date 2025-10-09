Суд продлил арест фигуранту дела о хищениях при строительстве фортификаций

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил домашний арест фигуранту дела о строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области Дмитрию Шубину, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шубина Дмитрия Викторовича", - сказал собеседник агентства.
Шубин обвиняется в посредничестве в передачи взятки в особо крупном размере по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Ранее в суде сообщили, что Шубин активно сотрудничал со следствием и полностью признал вину в совершении преступления.
Кроме того, по делу арестован врио замглавы Курской области Владимир Базаров и гендиректор компании "Еврострой" Эдгар Херимян, которому следствие вменяет дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ), а также отправлен под домашний арест еще один фигурант Сергей Серебрянский.
По версии следствия, Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной, были похищены более 251 миллионов рублей.
По делу также арестованы бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев.
Также по делу проходит вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин и другой фигурант Вячеслав Автономов.
По версии следствия, Зайнуллин вступил в добровольческий отряд "Барс-Белгород" в октябре 2024 года, а спустя полтора месяца вновь вернулся на пост заместителя губернатора.
В конце июня Зайнуллин был арестован в Белгороде по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее четырех миллионов рублей.
В начале октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и взыскал 925 миллионов рублей c Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм.
