Суд продлил арест фигуранту дела о хищениях при строительстве фортификаций

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил домашний арест фигуранту дела о строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области Дмитрию Шубину, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шубина Дмитрия Викторовича", - сказал собеседник агентства.

Шубин обвиняется в посредничестве в передачи взятки в особо крупном размере по части 4 статьи 291.1 УК РФ . Ранее в суде сообщили, что Шубин активно сотрудничал со следствием и полностью признал вину в совершении преступления.

Кроме того, по делу арестован врио замглавы Курской области Владимир Базаров и гендиректор компании "Еврострой" Эдгар Херимян, которому следствие вменяет дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ), а также отправлен под домашний арест еще один фигурант Сергей Серебрянский.

По версии следствия, Базаров давал указания о закупке тетраэдров (оборонительных сооружений) с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием. Таким образом, путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений, установленных на границе с Украиной , были похищены более 251 миллионов рублей.

По делу также арестованы бывший начальник "Управления капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев.

Также по делу проходит вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин и другой фигурант Вячеслав Автономов.

По версии следствия, Зайнуллин вступил в добровольческий отряд "Барс-Белгород" в октябре 2024 года, а спустя полтора месяца вновь вернулся на пост заместителя губернатора.

В конце июня Зайнуллин был арестован в Белгороде по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее четырех миллионов рублей.