Суд арестовал блогера Сюткина, подозреваемого в фейках об армии

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков об армии, сообщили в четверг РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Сюткина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в инстанции.

В суде уточнили, что срок ареста установлен на два месяца. При этом там добавили, что Сюткину уже предъявлено официальное обвинение.

Как пояснили в суде, блогер известен как "историк русской кухни".