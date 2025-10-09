Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал блогера Сюткина, подозреваемого в фейках об армии - РИА Новости, 09.10.2025
20:29 09.10.2025 (обновлено: 21:11 09.10.2025)
Суд арестовал блогера Сюткина, подозреваемого в фейках об армии
Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков об армии, сообщили в четверг РИА Новости в суде.
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал блогера Сюткина, подозреваемого в фейках об армии

В Москве суд арестовал блогера Сюткина по делу о фейках об армии

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавел Сюткин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Павел Сюткин. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков об армии, сообщили в четверг РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Сюткина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в инстанции.
В суде уточнили, что срок ареста установлен на два месяца. При этом там добавили, что Сюткину уже предъявлено официальное обвинение.
Как пояснили в суде, блогер известен как "историк русской кухни".
Как ранее сообщалось в Telegram-канале столичного главка СК России, Сюткин подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По данным следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале публикации, содержащие фейки о действиях ВC РФ.
Тихон Дзядко** - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Главреду "Дождя"* предъявили обвинение в распространении фейков об армии
6 октября, 16:59
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
