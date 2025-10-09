https://ria.ru/20251009/sud-2047379823.html
Суд арестовал блогера Сюткина, подозреваемого в фейках об армии
Суд арестовал блогера Сюткина, подозреваемого в фейках об армии - РИА Новости, 09.10.2025
Суд арестовал блогера Сюткина, подозреваемого в фейках об армии
Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков об армии, сообщили в четверг РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:29:00+03:00
2025-10-09T20:29:00+03:00
2025-10-09T21:11:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047057131_49:224:1999:1321_1920x0_80_0_0_ab5f82ed20b04bc0e07fd3a812f88976.jpg
https://ria.ru/20251006/obvinenie-2046677111.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047057131_0:79:2047:1614_1920x0_80_0_0_d3e8e10acdc1a7db8e1a450f8cc1427f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал блогера Сюткина, подозреваемого в фейках об армии
В Москве суд арестовал блогера Сюткина по делу о фейках об армии
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков об армии, сообщили в четверг РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Сюткина меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в инстанции.
В суде уточнили, что срок ареста установлен на два месяца. При этом там добавили, что Сюткину уже предъявлено официальное обвинение.
Как пояснили в суде, блогер известен как "историк русской кухни".
Как ранее сообщалось в Telegram-канале столичного главка СК России
, Сюткин подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По данным следствия, Сюткин разместил в своем Telegram-канале публикации, содержащие фейки о действиях ВC РФ.