В оппозиционном блоке "Победа" раскритиковали работу суда в Молдавии

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Суд в Молдавии больше не служит фемиде, а исполняет приказы правящей партии, заявила РИА Новости исполнительный секретарь оппозиционного в республике блока "Победа" Марина Таубер.

Он отметила, что судебная власть, которая должна быть независимой, превратилась в инструмент политических репрессий.

"Каждый новый вердикт против оппозиции — не проявление правосудия, а акт мести и страха. Страха "желтых" (символичный цвет партии власти - ред.) перед правдой, перед народом, перед теми, кто не боится говорить, что режим Майи Санду — это диктатура в чистом виде", - пояснила Таубер.