В оппозиционном блоке "Победа" раскритиковали работу суда в Молдавии

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Суд в Молдавии больше не служит фемиде, а исполняет приказы правящей партии, заявила РИА Новости исполнительный секретарь оппозиционного в республике блока "Победа" Марина Таубер.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены. Апелляционная палата Кишинева в четверг продолжила рассмотрение жалобы защиты на приговор, вынесенный Гуцул и активистке блока "Победа" Светлане Попан в августе. После четырёхчасового заседания слушания были перенесены на 13 октября.
"Судьи даже не сочли нужным привести какие-либо аргументы и не попытались даже создать видимость справедливости. Они больше не служат Фемиде, лишь исполняя приказы сверху, а ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) получила полное ручное управление людьми в мантиях. По моему мнению сегодня некорректно даже использовать термин "давление на суд". Давление — это когда пытаются влиять. А когда приговоры диктуются напрямую из администрации президента — это узурпация всей системы судов в стране", - сказала Таубер.
Он отметила, что судебная власть, которая должна быть независимой, превратилась в инструмент политических репрессий.
"Каждый новый вердикт против оппозиции — не проявление правосудия, а акт мести и страха. Страха "желтых" (символичный цвет партии власти - ред.) перед правдой, перед народом, перед теми, кто не боится говорить, что режим Майи Санду — это диктатура в чистом виде", - пояснила Таубер.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Власти Молдавии объявили Таубер в международный розыск
7 октября, 23:34