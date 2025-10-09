Следствие просит арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы наложить арест на имущество экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова, которому вменяют фейки об армии, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Зарегистрирован материал о наложении ареста на имущество 9 октября 2025 года", - следует из данных.