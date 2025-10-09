Рейтинг@Mail.ru
18:03 09.10.2025 (обновлено: 18:05 09.10.2025)
Следствие просит арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
Следствие просит арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова
происшествия, московская городская дума, вооруженные силы рф
Происшествия, Московская городская дума, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы наложить арест на имущество экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова, которому вменяют фейки об армии, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирован материал о наложении ареста на имущество 9 октября 2025 года", - следует из данных.
Ранее суд отправил Круглова под стражу до 29 ноября. Решение об аресте обжаловано.
Бывший депутат Московской городской думы Максим Круглов, обвиняемый в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Защита экс-депутата Мосгордумы Круглова обжалует проведение обыска
2 октября, 16:27
 
ПроисшествияМосковская городская думаВооруженные силы РФ
 
 
