Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД по делу о мошенничестве - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/sud-2047317029.html
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД по делу о мошенничестве
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД по делу о мошенничестве - РИА Новости, 09.10.2025
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД по делу о мошенничестве
Суд в Москве продлил срок содержания в СИЗО бывшему директору ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальнику "Трансэнерго" Валентину Санько, обвиняемому в... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:19:00+03:00
2025-10-09T16:19:00+03:00
происшествия
россия
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250621/sud-2024429334.html
https://ria.ru/20250926/rassledovanie-2044483151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ржд
Происшествия, Россия, РЖД
Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД по делу о мошенничестве

Суд продлил арест обвиняемому в мошенничестве бывшему топ-менеджеру РЖД Санько

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Суд в Москве продлил срок содержания в СИЗО бывшему директору ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальнику "Трансэнерго" Валентину Санько, обвиняемому в мошенничестве, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Тверском суде столицы сообщили РИА Новости, что Санько 1 августа был заключен под стражу на срок один месяц 24 суток. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также по делу арестован второй фигурант - Алексей Селяков. Суть дела в суде не уточнили.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД
21 июня, 02:17
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - указано в данных.
Как поясняется в материалах, и Санько, и Селяков обжаловали решение о продлении ареста.
По информации на сайте РЖД, в настоящее время директором компании по энергетическому комплексу - начальником "Трансэнерго" является Сергей Тимофеев.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Фигуранты дела топ-менеджера РЖД Каменева пошли на сделку
26 сентября, 07:36
 
ПроисшествияРоссияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала