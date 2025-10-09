Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РЖД по делу о мошенничестве

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Суд в Москве продлил срок содержания в СИЗО бывшему директору ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальнику "Трансэнерго" Валентину Санько, обвиняемому в мошенничестве, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Ранее в Тверском суде столицы сообщили РИА Новости, что Санько 1 августа был заключен под стражу на срок один месяц 24 суток. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также по делу арестован второй фигурант - Алексей Селяков. Суть дела в суде не уточнили.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - указано в данных.

Как поясняется в материалах, и Санько, и Селяков обжаловали решение о продлении ареста.