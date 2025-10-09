Суд отправил под домашний арест подростка, вступившего в "Азов"*

КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Подростку из Красноярска, вступившему в украинский националистический полк "Азов"* и передавшему личные данные своего родственника, находящегося в зоне СВО, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщает региональный главк СК РФ.

Впоследствии, по данным следствия, фигурант с апреля по август 2025 года передавал сведения о штабе волонтерского отряда, который осуществляет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе о его местонахождении. Также фигурант предоставил участнику объединения "Азов"* личные данные своего родственника - военнослужащего ВС РФ, находящегося в зоне боевых действий.