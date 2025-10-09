Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест подростка, вступившего в "Азов"*
14:01 09.10.2025
Суд отправил под домашний арест подростка, вступившего в "Азов"*
Подростку из Красноярска, вступившему в украинский националистический полк "Азов"* и передавшему личные данные своего родственника, находящегося в зоне СВО,... РИА Новости, 09.10.2025
происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Подростку из Красноярска, вступившему в украинский националистический полк "Азов"* и передавшему личные данные своего родственника, находящегося в зоне СВО, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, сообщает региональный главк СК РФ.
"Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия 17-летнему юноше, обвиняемому в участии в деятельности запрещенной организации, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
В среду в СК РФ сообщали о задержании 17-летнего подростка из Красноярска, вступившего в украинский националистический полк "Азов"*. По версии следствия, сделал он это в апреле 2024 года через мессенджер. В частности, он заявил о готовности участвовать в деятельности "Азова"* и размещать в публичных местах его символику и атрибуты.
Впоследствии, по данным следствия, фигурант с апреля по август 2025 года передавал сведения о штабе волонтерского отряда, который осуществляет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе о его местонахождении. Также фигурант предоставил участнику объединения "Азов"* личные данные своего родственника - военнослужащего ВС РФ, находящегося в зоне боевых действий.
* Организация признана террористической и запрещена в России
