https://ria.ru/20251009/sud-2047220484.html
Брянский суд оправдал блогера, обвиняемого в клевете на губернатора
Брянский суд оправдал блогера, обвиняемого в клевете на губернатора - РИА Новости, 09.10.2025
Брянский суд оправдал блогера, обвиняемого в клевете на губернатора
Брянский областной суд вынес оправдательный приговор блогеру Сергею Маслову, которого обвиняли в клевете на главу региона Александра Богомаза и реабилитации... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:35:00+03:00
2025-10-09T10:35:00+03:00
2025-10-09T10:35:00+03:00
москва
германия
александр богомаз
брянский областной суд
youtube
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012541632_0:49:1600:949_1920x0_80_0_0_4b82920618ae175453c203d448be908a.jpg
https://ria.ru/20250416/shpak-2011554571.html
москва
германия
москва, германия, александр богомаз, брянский областной суд, youtube, происшествия
Москва, Германия, Александр Богомаз, Брянский областной суд, YouTube, Происшествия
Брянский суд оправдал блогера, обвиняемого в клевете на губернатора
Брянский суд оправдал блогера Маслова по делу о клевете на Богомаза
ТУЛА, 9 окт – РИА Новости. Брянский областной суд вынес оправдательный приговор блогеру Сергею Маслову, которого обвиняли в клевете на главу региона Александра Богомаза и реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Маслова обвиняли в том, что в апреле 2024 года он распространил в интернете "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство губернатора Брянской области", а также "унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны". Сначала блогер находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но дважды нарушил меру пресечения и в апреле текущего года был заключен под стражу.
"В Брянском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении Сергея Маслова, обвинявшегося в клевете и реабилитации нацизма. На основании оправдательного вердикта суд вынес оправдательный приговор", - сообщила собеседница агентства.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
.
В 2021 году Маслова признали виновным в клевете и назначили наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей. Тогда блогер в ролике на YouTube
заявил, что фронтовик, отец губернатора Богомаза
в годы Великой Отечественной войны якобы сотрудничал с контрразведкой Германии
.