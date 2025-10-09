Рейтинг@Mail.ru
Брянский суд оправдал блогера, обвиняемого в клевете на губернатора
10:35 09.10.2025
Брянский суд оправдал блогера, обвиняемого в клевете на губернатора
москва, германия, александр богомаз, брянский областной суд, youtube, происшествия
Москва, Германия, Александр Богомаз, Брянский областной суд, YouTube, Происшествия
ТУЛА, 9 окт – РИА Новости. Брянский областной суд вынес оправдательный приговор блогеру Сергею Маслову, которого обвиняли в клевете на главу региона Александра Богомаза и реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Маслова обвиняли в том, что в апреле 2024 года он распространил в интернете "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство губернатора Брянской области", а также "унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны". Сначала блогер находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но дважды нарушил меру пресечения и в апреле текущего года был заключен под стражу.
"В Брянском областном суде коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении Сергея Маслова, обвинявшегося в клевете и реабилитации нацизма. На основании оправдательного вердикта суд вынес оправдательный приговор", - сообщила собеседница агентства.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве.
В 2021 году Маслова признали виновным в клевете и назначили наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей. Тогда блогер в ролике на YouTube заявил, что фронтовик, отец губернатора Богомаза в годы Великой Отечественной войны якобы сотрудничал с контрразведкой Германии.
