Брянский суд оправдал блогера, обвиняемого в клевете на губернатора

Маслова обвиняли в том, что в апреле 2024 года он распространил в интернете "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство губернатора Брянской области", а также "унижающие честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны". Сначала блогер находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но дважды нарушил меру пресечения и в апреле текущего года был заключен под стражу.