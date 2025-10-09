Суд продлил арест брянскому экс-замгубернатора и его сыну по делу о взятке

ТУЛА, 9 окт – РИА Новости. Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 декабря, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Советский районный суд города Брянска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея и Антона Тимошенко по 13 декабря 2025 года", - сказал собеседник агентства.

Сергея Тимошенко задержали в середине марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну Антону вменяют посредничество в получении взятки.

По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.