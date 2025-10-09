Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест брянскому экс-замгубернатора и его сыну по делу о взятке
10:18 09.10.2025 (обновлено: 10:19 09.10.2025)
Суд продлил арест брянскому экс-замгубернатора и его сыну по делу о взятке
Суд продлил арест брянскому экс-замгубернатора и его сыну по делу о взятке - РИА Новости, 09.10.2025
Суд продлил арест брянскому экс-замгубернатора и его сыну по делу о взятке
Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве... РИА Новости, 09.10.2025
брянск, россия, брянская область, общество
Брянск, Россия, Брянская область, Общество
Суд продлил арест брянскому экс-замгубернатора и его сыну по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ТУЛА, 9 окт – РИА Новости. Бывшему замгубернатора Брянской области Сергею Тимошенко и его сыну Антону Тимошенко, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, продлили срок содержания под стражей до 13 декабря, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Советский районный суд города Брянска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея и Антона Тимошенко по 13 декабря 2025 года", - сказал собеседник агентства.
Сергея Тимошенко задержали в середине марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Его сыну Антону вменяют посредничество в получении взятки.
По версии следствия, Сергей Тимошенко курировал в 2019-2021 годах на территории региона строительство и капитальный ремонт по государственным и муниципальным контрактам социально значимых и других объектов, получил взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, которые исполняли эти контракты. В общей сложности замгубернатора, как утверждает следствие, получил более 4 миллионов рублей. Взамен он обещал покровительство этим бизнесменам, а также содействие в заключении ими новых контрактов. Часть взяток, по версии следствия, бывший замгубернатора получал через своего сына, выступавшего в качестве посредника.
Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, экс-замгубернатора получал взятки деньгами, имуществом, услугами и начислениями зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну. Тимошенко получил 650 тысяч рублей и имущество на сумму 770,323 тысячи рублей. Также его обвиняют в получении взятки через сына в виде денег в размере не менее 469,5 тысяч рублей, имущества и оказания услуг на 121,2 тысячи рублей, начислении зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну и получении денег через другого посредника. Исходя из имеющихся у агентства данных, по данному делу проходят еще три человека: посредник и два взяткодателя.
Брянск Россия Брянская область Общество
 
 
