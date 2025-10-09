Верховный суд не позволил назначать излишне мягкое наказание за госизмену

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Смягчающие обстоятельства не позволяют назначать за госизмену излишне мягкое наказание, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

Прецедентом стало дело россиянина, получившего за госизмену всего пять лет, хотя санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет, а также пожизненный срок. По данным следствия, он, оказывая содействие Службе безопасности Украины , предлагал российским военным за денежное вознаграждение сдаваться в плен с вооружением и военной техникой, собирал с этой целью их персональные данные, передавал их СБУ . Однако суд учел его молодой возраст, признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию преступления и назначил наказание ниже низшего предела.

Однако с таким выводом суда не согласился прокурор, который оспорил приговор из-за чрезвычайной мягкости наказания. По его мнению, в приговоре не отражено, какие из смягчающих обстоятельств и каким именно образом существенно снижают степень общественной опасности совершенного преступления.

"По его мнению, осужденный стремился заработать, причиняя ущерб интересам своей страны, при этом посягательство на внешнюю безопасность Российской Федерации совершено им в период проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины, имеющей судьбоносное значение для сохранения суверенитета, территориальной неприкосновенности и обороноспособности России , что оставлено без оценки судами первой и апелляционной инстанций", - цитируются доводы прокурора в обзоре.

Суд согласился с ним, отменил излишне мягкий приговор и направил дело на пересмотр. При новом рассмотрении осужденный получил уже 12 лет.

"Исключительными по смыслу статьи 64 УК РФ (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) могут быть не любые смягчающие обстоятельства, а лишь такие, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления", - указал ВС РФ.

Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.