Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-главы минпромторга Новосибирской области - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 09.10.2025 (обновлено: 14:18 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/sud-2047190526.html
Суд продлил арест экс-главы минпромторга Новосибирской области
Суд продлил арест экс-главы минпромторга Новосибирской области - РИА Новости, 09.10.2025
Суд продлил арест экс-главы минпромторга Новосибирской области
Октябрьский районный суд Новосибирска продлил до 22 декабря срок содержания под стражей отстраненного от должности и обвиняемого в превышении полномочий главы... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T06:14:00+03:00
2025-10-09T14:18:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
андрей гончар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047278202_131:0:1500:770_1920x0_80_0_0_ec501e5bcb3abe5dba7122a5026bb665.jpg
https://ria.ru/20251008/sud-2047072110.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047278202_331:0:1358:770_1920x0_80_0_0_cba64ca42a10569a9dc750368f6a2227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, андрей гончар
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Андрей Гончар
Суд продлил арест экс-главы минпромторга Новосибирской области

Суд продлил до декабря арест экс-главы минпромторга Новосибирской области

© Суды общей юрисдикции Новосибирской области/VKАндрей Гончаров в суде. 9 октября 2025
Андрей Гончаров в суде. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Суды общей юрисдикции Новосибирской области/VK
Андрей Гончаров в суде. 9 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска продлил до 22 декабря срок содержания под стражей отстраненного от должности и обвиняемого в превышении полномочий главы минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Гончаров был арестован 15 мая 2025 года. В суде он заявил, что считает обвинение надуманным и полностью не согласен с ним. По решению суда министр также был временно отстранен от должности. В июле суд продлил арест до 11 октября.
"Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска продлен срок содержания под стражей по 22 декабря 2025 года в отношении Гончарова Андрея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров обвиняется в преступлении, совершенном в сфере обеспечения государственных нужд Новосибирской области, связанных с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне специальной военной операции.
По данным региональной прокуратуры, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей. Уголовное дело также расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении учредителя и директора ООО "Росэкспресс". Они также останутся в СИЗО до 22 декабря.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона
8 октября, 15:10
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскРоссияАндрей Гончар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала