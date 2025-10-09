https://ria.ru/20251009/sud-2047190526.html
Суд продлил арест экс-главы минпромторга Новосибирской области
Суд продлил арест экс-главы минпромторга Новосибирской области - РИА Новости, 09.10.2025
Суд продлил арест экс-главы минпромторга Новосибирской области
Октябрьский районный суд Новосибирска продлил до 22 декабря срок содержания под стражей отстраненного от должности и обвиняемого в превышении полномочий главы... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T06:14:00+03:00
2025-10-09T06:14:00+03:00
2025-10-09T14:18:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
андрей гончар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047278202_131:0:1500:770_1920x0_80_0_0_ec501e5bcb3abe5dba7122a5026bb665.jpg
https://ria.ru/20251008/sud-2047072110.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047278202_331:0:1358:770_1920x0_80_0_0_cba64ca42a10569a9dc750368f6a2227.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, андрей гончар
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Андрей Гончар
Суд продлил арест экс-главы минпромторга Новосибирской области
Суд продлил до декабря арест экс-главы минпромторга Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска продлил до 22 декабря срок содержания под стражей отстраненного от должности и обвиняемого в превышении полномочий главы минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Гончаров
был арестован 15 мая 2025 года. В суде он заявил, что считает обвинение надуманным и полностью не согласен с ним. По решению суда министр также был временно отстранен от должности. В июле суд продлил арест до 11 октября.
"Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска
продлен срок содержания под стражей по 22 декабря 2025 года в отношении Гончарова Андрея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, г" части 3 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
Андрей Гончаров обвиняется в преступлении, совершенном в сфере обеспечения государственных нужд Новосибирской области, связанных с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне специальной военной операции.
По данным региональной прокуратуры, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей. Уголовное дело также расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении учредителя и директора ООО "Росэкспресс". Они также останутся в СИЗО до 22 декабря.