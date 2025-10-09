Суд продлил арест экс-главы минпромторга Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска продлил до 22 декабря срок содержания под стражей отстраненного от должности и обвиняемого в превышении полномочий главы минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным региональной прокуратуры, с мая 2023 по январь 2024 года Гончаров уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей. Уголовное дело также расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении учредителя и директора ООО "Росэкспресс". Они также останутся в СИЗО до 22 декабря.