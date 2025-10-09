Рейтинг@Mail.ru
16:04 09.10.2025
Студенты обсудят продвижение товаров на форуме "Сделано в России"
Студенты обсудят продвижение товаров на форуме "Сделано в России"
Проектная мастерская "Сделано в России. Сделано людьми из России", где российские и иностранные студенты при поддержке экспертов поработают над идеями для... РИА Новости, 09.10.2025
2025
экономика
Студенты обсудят продвижение товаров на форуме "Сделано в России"

Студенты обсудят продвижение товаров на международном экспортном форуме

© iStock.com / Prostock-Studio
Студенты
© iStock.com / Prostock-Studio
Студенты. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Проектная мастерская "Сделано в России. Сделано людьми из России", где российские и иностранные студенты при поддержке экспертов поработают над идеями для продвижения российской продукции на мировом рынке, развернется 21 октября в 11.00 в конгресс-зале Национального центра "Россия" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Мероприятие организовано Школой экспорта РЭЦ совместно с Российским университетом дружбы народов.
Обсуждение - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Омниканальную стратегию продвижения российских товаров обсудят на форуме
Вчера, 12:51
"В атмосфере креативного диалога и методической поддержки экспертов, российские и иностранные студенты вместе будут искать вдохновение в богатой истории и культуре России, чтобы сформировать выразительные и аутентичные образы для продвижения отечественных товаров на зарубежных рынках", - говорится в сообщении.
Участники проектной мастерской будут исследовать и анализировать российские ценности, историю и достижения, разрабатывать инновационные концепции национальной идентичности, работать в интернациональных командах, обмениваясь идеями и опытом и предлагать свои решения для формирования привлекательного имиджа российских товаров за рубежом. Результатом станут свежие, инновационные идеи, которые станут вкладом в систему продвижения российских товаров на зарубежные рынки, подчеркнули в РЭЦ.
Школа экспорта РЭЦ приглашает всех желающих посетить проектную мастерскую в качестве наблюдателя. Для посещения необходимо зарегистрироваться в качестве посетителя на Международный экспортный форум "Сделано в России" и пройти регистрацию на само мероприятие.
"Это уникальная возможность не только для профессионального развития, но и для того, чтобы внести личный вклад в продвижение российской идентичности на мировой арене!" - отмечает центр.
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте.
Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира — представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Организатор форума — Российский экспортный центр. Партнер деловой программы — правительство Москвы.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Мужчина во время работы за ноутбуком
Тонкости продвижения бизнеса обсудят на форуме "Сделано в России"
Вчера, 11:26
 
