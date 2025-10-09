Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести дополнительный коэффициент для студентов-родителей - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:54 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/studenty-2047174810.html
В ГД предложили ввести дополнительный коэффициент для студентов-родителей
В ГД предложили ввести дополнительный коэффициент для студентов-родителей - РИА Новости, 09.10.2025
В ГД предложили ввести дополнительный коэффициент для студентов-родителей
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру науки и высшего... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T01:54:00+03:00
2025-10-09T01:54:00+03:00
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_19e37c422a231ffbcc64ac628e69a1b9.jpg
https://ria.ru/20250708/volodin-2027934789.html
https://ria.ru/20210121/studenty-1593952862.html
https://ria.ru/20190912/1558609853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_6:0:790:588_1920x0_80_0_0_74b8cdf32e8a69321f12f800975569db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
В ГД предложили ввести дополнительный коэффициент для студентов-родителей

В Госдуме хотят внедрить изменения для студентов-родителей. Главное

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением внедрить дополнительный коэффициент для студентов, являющихся молодыми родителями, в системе начисления баллов для получения повышенной государственной академической стипендии (ПГАС), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения дополнительного коэффициента или категории учёта для студентов, являющихся молодыми родителями, в действующей системе начисления баллов для получения ПГАС", - сказано в письме.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Володин рассказал, как Никитин студентом приходил на практику в Госдуму
8 июля, 15:25
Предлагаемый механизм может предусматривать автоматическое начисление дополнительных баллов (в размере, например, 20–25 баллов) на основании представления студентом свидетельства о рождении ребёнка и иных документов, свидетельствующих о создании семьи.
Начисление данных баллов, согласно инициативе, не должно быть привязано к конкретному направлению деятельности и должно рассматриваться как форма институционального признания усилий, прилагаемых к совмещению родительских и образовательных обязанностей.
Такой подход, по мнению депутата, обеспечит включение молодых родителей в активную университетскую среду, снизит риски их социальной изоляции, а также будет способствовать формированию образа вуза как инклюзивного и социально ответственного института.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
В Госдуме попросили создать портал, где студенты смогут жаловаться на вуз
21 января 2021, 09:22
Лантратова привела данные Росстата, согласно которым в последние годы наблюдается стабильная доля молодых родителей в возрастной группе от 18 до 25 лет, значительная часть которых совмещает уход за ребёнком с обучением в образовательных организациях высшего образования.
Вместе с тем, по ее словам, действующая практика предоставления ПГАС ориентирована преимущественно на показатели успеваемости, научной, общественной, культурно-творческой и спортивной активности, не учитывая сложную социальную нагрузку, с которой сталкиваются студенты, воспитывающие детей.
По мнению главы думского комитета, отсутствует дифференцированный подход в части оценки вклада в развитие общества и усилий таких студентов, несмотря на значительный потенциал этой категории обучающихся для демографических целей государства.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2019
Госдума приняла закон об освобождении матпомощи студентам от НДФЛ
12 сентября 2019, 13:27
 
ОбществоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала