В ГД предложили ввести дополнительный коэффициент для студентов-родителей

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением внедрить дополнительный коэффициент для студентов, являющихся молодыми родителями, в системе начисления баллов для получения повышенной государственной академической стипендии (ПГАС), документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения дополнительного коэффициента или категории учёта для студентов, являющихся молодыми родителями, в действующей системе начисления баллов для получения ПГАС", - сказано в письме.

Предлагаемый механизм может предусматривать автоматическое начисление дополнительных баллов (в размере, например, 20–25 баллов) на основании представления студентом свидетельства о рождении ребёнка и иных документов, свидетельствующих о создании семьи.

Начисление данных баллов, согласно инициативе, не должно быть привязано к конкретному направлению деятельности и должно рассматриваться как форма институционального признания усилий, прилагаемых к совмещению родительских и образовательных обязанностей.

Такой подход, по мнению депутата, обеспечит включение молодых родителей в активную университетскую среду, снизит риски их социальной изоляции, а также будет способствовать формированию образа вуза как инклюзивного и социально ответственного института.

Лантратова привела данные Росстата , согласно которым в последние годы наблюдается стабильная доля молодых родителей в возрастной группе от 18 до 25 лет, значительная часть которых совмещает уход за ребёнком с обучением в образовательных организациях высшего образования.

Вместе с тем, по ее словам, действующая практика предоставления ПГАС ориентирована преимущественно на показатели успеваемости, научной, общественной, культурно-творческой и спортивной активности, не учитывая сложную социальную нагрузку, с которой сталкиваются студенты, воспитывающие детей.