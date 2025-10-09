Рейтинг@Mail.ru
Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину - РИА Новости, 09.10.2025
08:18 09.10.2025 (обновлено: 08:32 09.10.2025)
Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину
Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину - РИА Новости, 09.10.2025
Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину
Студентка Государственного университета просвещения Полина Костикова** признала вину в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с... РИА Новости, 09.10.2025
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Общество
Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину

Студентка Костикова, вербовавшая новобранцев в РДК, признала вину

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Студентка Государственного университета просвещения Полина Костикова** признала вину в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным ряда СМИ, Костикова** помогала вербовать новобранцев в "Русский добровольческий корпус"* (запрещенная в России террористическая организация).
Денис Капустин** - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
У главаря РДК* Капустина** не осталось имущества для оплаты долга
Вчера, 03:00
"Подзащитная вину признает, оказывает содействие в раскрытии преступления и изобличении лиц, причастных к преступной деятельности", - сказано в документе.
Там отмечается, что она "активно сотрудничала со следствием и сотрудниками ФСБ РФ" и даже подавала ходатайство о заключении со следствием сделки о сотрудничестве. В материалах не упоминается, была ли она в итоге заключена.
Согласно материалам дела, Костикова** была задержана в марте и сначала суд отправил ее под домашний арест. Однако уже в мае она сбежала из дома, "намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией". Такси, в котором она ехала, остановили сотрудники ДПС, девушку поместили в СИЗО, где она и дожидается суда.
В настоящее время следствие уже завершено, в ближайшее время дело передадут для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем и в суд.
По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Она внесена в реестр террористов и экстремистов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесена в список террористов и экстремистов
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Житель Ленинградской области получил срок за попытку вступить в РДК*
6 августа, 13:10
 
