Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Студентка Государственного университета просвещения Полина Костикова** признала вину в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным ряда СМИ, Костикова** помогала вербовать новобранцев в "Русский добровольческий корпус"* (запрещенная в России террористическая организация).

"Подзащитная вину признает, оказывает содействие в раскрытии преступления и изобличении лиц, причастных к преступной деятельности", - сказано в документе.

Там отмечается, что она "активно сотрудничала со следствием и сотрудниками ФСБ РФ" и даже подавала ходатайство о заключении со следствием сделки о сотрудничестве. В материалах не упоминается, была ли она в итоге заключена.

Согласно материалам дела, Костикова** была задержана в марте и сначала суд отправил ее под домашний арест. Однако уже в мае она сбежала из дома, "намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией". Такси, в котором она ехала, остановили сотрудники ДПС, девушку поместили в СИЗО, где она и дожидается суда.

В настоящее время следствие уже завершено, в ближайшее время дело передадут для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем и в суд.

По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Она внесена в реестр террористов и экстремистов.

* Запрещенная в России террористическая организация.