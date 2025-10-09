https://ria.ru/20251009/studentka--2047198328.html
Студентка, вербовавшая новобранцев в РДК*, признала вину
2025-10-09T08:18:00+03:00
2025-10-09T08:18:00+03:00
2025-10-09T08:32:00+03:00
россия
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Студентка Государственного университета просвещения Полина Костикова** признала вину в участии в террористической организации, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным ряда СМИ, Костикова** помогала вербовать новобранцев в "Русский добровольческий корпус"* (запрещенная в России
террористическая организация).
"Подзащитная вину признает, оказывает содействие в раскрытии преступления и изобличении лиц, причастных к преступной деятельности", - сказано в документе.
Там отмечается, что она "активно сотрудничала со следствием и сотрудниками ФСБ
РФ" и даже подавала ходатайство о заключении со следствием сделки о сотрудничестве. В материалах не упоминается, была ли она в итоге заключена.
Согласно материалам дела, Костикова** была задержана в марте и сначала суд отправил ее под домашний арест. Однако уже в мае она сбежала из дома, "намереваясь пересечь государственную границу между Россией и Грузией". Такси, в котором она ехала, остановили сотрудники ДПС, девушку поместили в СИЗО, где она и дожидается суда.
В настоящее время следствие уже завершено, в ближайшее время дело передадут для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем и в суд.
По обвинению в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, Костиковой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Она внесена в реестр террористов и экстремистов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесена в список террористов и экстремистов