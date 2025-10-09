Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
22:18 09.10.2025
Президент Финляндии прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
Президент Финляндии прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
в мире, финляндия, дональд трамп
В мире, Финляндия, Дональд Трамп
Президент Финляндии прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Стубб прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
Трамп приветствовал Стубба при выходе из машины рукопожатием на протяжении нескольких секунд, затем обменялся с ним несколькими репликами. Оба политика, не отвечая на вопросы журналистов, прошли в здание Белого дома, свидетельствуют кадры трансляции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп сообщил, что США купят ледоколы у Финляндии
