Президент Финляндии прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
Президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл в Белый дом на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:18:00+03:00
в мире
