Генштаб Израиля на фоне соглашения приказал готовиться к любому сценарию
2025-10-09T04:51:00+03:00
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии страны "готовиться к любому сценарию" на фоне соглашения об освобождении заложников из сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее президент США Дональд Трамп
объявил достигнутой договоренность между Израилем
и ХАМАС
об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
"В ходе проведенной ночью оценки обстановки начальник генерального штаба приказал всем войскам, как на передовой, так и в тыловых районах, подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале
ЦАХАЛ.
В заявлении также отмечается, что Замир приказал подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.
Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.