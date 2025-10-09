Рейтинг@Mail.ru
Генштаб Израиля на фоне соглашения приказал готовиться к любому сценарию - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/stsenariy-2047184980.html
Генштаб Израиля на фоне соглашения приказал готовиться к любому сценарию
Генштаб Израиля на фоне соглашения приказал готовиться к любому сценарию - РИА Новости, 09.10.2025
Генштаб Израиля на фоне соглашения приказал готовиться к любому сценарию
Глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии страны "готовиться к любому сценарию" на фоне соглашения об освобождении заложников из сектора Газа, сообщила... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T04:51:00+03:00
2025-10-09T04:51:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047184658.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08fc1bf370cd64334e98286615a58ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
Генштаб Израиля на фоне соглашения приказал готовиться к любому сценарию

Глава Генштаба Израиля Замир призвал армию быть готовой к любому сценарию

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии страны "готовиться к любому сценарию" на фоне соглашения об освобождении заложников из сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее президент США Дональд Трамп объявил достигнутой договоренность между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска.
"В ходе проведенной ночью оценки обстановки начальник генерального штаба приказал всем войскам, как на передовой, так и в тыловых районах, подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В заявлении также отмечается, что Замир приказал подготовить силы для проведения операции по возвращению израильских заложников.
Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп рассказал, когда вернутся заложники ХАМАС
Вчера, 04:38
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала