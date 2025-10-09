Рейтинг@Mail.ru
По делу бывшего топ-менеджера РЖД провели очные ставки - РИА Новости, 09.10.2025
18:27 09.10.2025
По делу бывшего топ-менеджера РЖД провели очные ставки
Правоохранители провели очные ставки по делу бывшего директора ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальника "Трансэнерго" Валентина Санько, арестованного РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Правоохранители провели очные ставки по делу бывшего директора ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальника "Трансэнерго" Валентина Санько, арестованного по обвинению в мошенничестве, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Тверском суде столицы сообщили РИА Новости, что Санько по решению суда 1 августа был заключен под стражу. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также по делу арестован второй фигурант - Алексей Селяков. Согласно материалам дела, Санько вменяется продажа ряду физических и юридических лиц акций банка, у которого отозвана лицензия.
"Представлены достаточные и убедительные сведения, указывающие на событие преступления и на обоснованность подозрений Санько в причастности к его совершению, которые содержатся в заявлениях потерпевшего, представителей потерпевших о хищении у них денежных средств, в протоколах очных ставок Санько с представителем потерпевшего и потерпевшим", - говорится в документе.
Уточняется, что 11-й отдел следственной части ГСУ МВД России по Москве, который занимается расследованиями организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе и сфере высоких технологий, 23 июля возбудил дело в отношении неустановленных лиц "по факту хищения путем обмана у ряда граждан и ООО денежных средств". Вечером 30 июля по делу был задержан Санько, и в тот же день ему предъявлено обвинение.
Название банка, с которым связано дело, в материалах не указывается. Однако, по данным Агентства по страхованию вкладов, в отношении бенефициара Промэнергобанка Санько, председателя совета директоров банка Селякова, члена совета директоров Сергея Лединского по заявлению АСВ расследовалось дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата) и части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
ЦБ в августе 2016 года отозвал лицензию у Промэнергобанка, отметив, что кредитная организация создавала реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка. Временная администрация обнаружила признаки вывода активов из Промэнергобанка путем кредитования заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. Арбитражный суд Вологодской области 9 октября 2016 года признал Промэнергобанк банкротом.
По величине активов, согласно данным ЦБ, Промэнергобанк на 1 июля 2016 года занимал 364-е место в банковской системе РФ.
