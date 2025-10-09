По делу бывшего топ-менеджера РЖД провели очные ставки

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Правоохранители провели очные ставки по делу бывшего директора ОАО "РЖД" по энергетическому комплексу - начальника "Трансэнерго" Валентина Санько, арестованного по обвинению в мошенничестве, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Представлены достаточные и убедительные сведения, указывающие на событие преступления и на обоснованность подозрений Санько в причастности к его совершению, которые содержатся в заявлениях потерпевшего, представителей потерпевших о хищении у них денежных средств, в протоколах очных ставок Санько с представителем потерпевшего и потерпевшим", - говорится в документе.