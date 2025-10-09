https://ria.ru/20251009/ssha-2047405559.html
СМИ: США предложили запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над Россией
Белый дом предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над российской территорией при рейсах в США или обратно, сообщает Рейтер. РИА Новости, 10.10.2025
СМИ: США предложили запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над Россией
