СМИ: США предложили запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над Россией
23:59 09.10.2025 (обновлено: 00:46 10.10.2025)
СМИ: США предложили запретить авиакомпаниям из КНР пролетать над Россией
Белый дом предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над российской территорией при рейсах в США или обратно, сообщает Рейтер. РИА Новости, 10.10.2025
2025
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Белый дом предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над российской территорией при рейсах в США или обратно, сообщает Рейтер.
"Администрация Трампа в четверг предложила запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов Америки", — говорится в публикации.
Отмечается, что американские перевозчики давно критикуют соответствующее право китайских компаний с учетом того, что Вашингтон запретил подобные маршруты для американских.
Трамп заявил, что конфликт на Украине не влияет на США
Трамп заявил, что конфликт на Украине не влияет на США
Заголовок открываемого материала