Фидан: США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе

АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе, детали будут уточнены по мере реализации соглашения, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан.

В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.