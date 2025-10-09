Рейтинг@Mail.ru
Фидан: США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/ssha-2047394772.html
Фидан: США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе
Фидан: США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Фидан: США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе
США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе, детали будут уточнены по мере реализации соглашения, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:12:00+03:00
2025-10-09T22:12:00+03:00
в мире
турция
египет
сша
дональд трамп
хакан фидан
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130045_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1554cf1eb1b496ca98896223ce6d43d3.jpg
https://ria.ru/20251009/khamas-2047387086.html
турция
египет
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130045_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_90c4e60bace7f6fb7dc267adbc9a2443.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, египет, сша, дональд трамп, хакан фидан, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Турция, Египет, США, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Фидан: США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе

Фидан назвал четыре страны, которые создадут посредническую группу по Газе

© Фото : представлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : представлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе, детали будут уточнены по мере реализации соглашения, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по выполнению первой фазы плана урегулирования конфликта. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
"В эту команду войдут США, Египет, Турция и Катар, она будет координировать вопросы как с израильской, так и с палестинской сторонами. Это посредническая команда, которая, в то же время, будет выполнять взятые на себя обязательства, согласно пунктам соглашения. Пока конкретики по обязательствам нет, по мере реализации соглашения появятся проблемы, тогда как раз эта команда будет прилагать усилия", - сказал Фидан журналистам в Париже. Видео его заявления распространил МИД Турции.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ХАМАС получило от посредников и США гарантии, что война в Газе прекратится
Вчера, 21:13
 
В миреТурцияЕгипетСШАДональд ТрампХакан ФиданБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала