Фидан: США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе

АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. США, Турция, Катар и Египет создадут посредническую группу по Газе, детали будут уточнены по мере реализации соглашения, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС по выполнению первой фазы плана урегулирования конфликта. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
"В эту команду войдут США, Египет, Турция и Катар, она будет координировать вопросы как с израильской, так и с палестинской сторонами. Это посредническая команда, которая, в то же время, будет выполнять взятые на себя обязательства, согласно пунктам соглашения. Пока конкретики по обязательствам нет, по мере реализации соглашения появятся проблемы, тогда как раз эта команда будет прилагать усилия", - сказал Фидан журналистам в Париже. Видео его заявления распространил МИД Турции.
В Египте с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями движения ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по предложенному Трампом мирному плану для завершения двухлетней войны в секторе Газа. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.