Рейтинг@Mail.ru
ВМС США используют для ремонта запчасти со списанной техники, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/ssha-2047385980.html
ВМС США используют для ремонта запчасти со списанной техники, сообщили СМИ
ВМС США используют для ремонта запчасти со списанной техники, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2025
ВМС США используют для ремонта запчасти со списанной техники, сообщили СМИ
ВМС США используют запчасти со списанной техники для решения задач технического обслуживания, сообщает портал Defense News со ссылкой на доклад Счетной палаты... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T21:07:00+03:00
2025-10-09T21:07:00+03:00
в мире
военно-морские силы сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/35/1551753563_0:196:2700:1715_1920x0_80_0_0_dedc596e22f6ae487a5f3a44c9a7de49.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047370173.html
https://ria.ru/20251009/ssha-2047381132.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/35/1551753563_77:0:2624:1910_1920x0_80_0_0_d6918edfffce26ab6d518af688cae814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, военно-морские силы сша, сша
В мире, Военно-морские силы США, США
ВМС США используют для ремонта запчасти со списанной техники, сообщили СМИ

Defense News: ВМС США используют запчасти со списанной техники для ремонта

© Фото : public domainКорабль ВМС США USS Freedom
Корабль ВМС США USS Freedom - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : public domain
Корабль ВМС США USS Freedom. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВМС США используют запчасти со списанной техники для решения задач технического обслуживания, сообщает портал Defense News со ссылкой на доклад Счетной палаты США (GAO).
"ВМС США используют запчасти со списанной техники для решения задач технического обслуживания", - говорится в публикации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил о негативных последствиях перебоев в работе правительства США
Вчера, 19:30
Из текста материала следует, что причиной этой ситуации являются недостатки в системе закупок запчастей, из-за которых сроки обслуживания и ремонта сильно увеличиваются.
"В случае задержек с ремонтом ВМС поддерживает свою боеготовность, приспосабливая детали со своих собственных самолетов и подводных лодок", - отмечается в сообщении.
Портал указывает, что, по оценке GAO, подобная практика "затыкания дыр" может спровоцировать рост затрат на техническое обслуживание, увеличение рабочей нагрузки и снижение эксплуатационной готовности техники.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
США могут отстать от Китая в сфере производства водорода, сообщили СМИ
Вчера, 20:33
 
В миреВоенно-морские силы СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала