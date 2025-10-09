https://ria.ru/20251009/ssha-2047385980.html
ВМС США используют для ремонта запчасти со списанной техники, сообщили СМИ
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
ВМС США используют запчасти со списанной техники для решения задач технического обслуживания, сообщает портал Defense News
со ссылкой на доклад Счетной палаты США (GAO).
"ВМС США
используют запчасти со списанной техники для решения задач технического обслуживания", - говорится в публикации.
Из текста материала следует, что причиной этой ситуации являются недостатки в системе закупок запчастей, из-за которых сроки обслуживания и ремонта сильно увеличиваются.
"В случае задержек с ремонтом ВМС поддерживает свою боеготовность, приспосабливая детали со своих собственных самолетов и подводных лодок", - отмечается в сообщении.
Портал указывает, что, по оценке GAO, подобная практика "затыкания дыр" может спровоцировать рост затрат на техническое обслуживание, увеличение рабочей нагрузки и снижение эксплуатационной готовности техники.