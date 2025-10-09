Рейтинг@Mail.ru
Родригес: США конфликтом на Украине хотят вытеснить Россию с энергорынка ЕС - РИА Новости, 09.10.2025
20:27 09.10.2025
Родригес: США конфликтом на Украине хотят вытеснить Россию с энергорынка ЕС
Родригес: США конфликтом на Украине хотят вытеснить Россию с энергорынка ЕС
Конфликт на Украине - следствие стремления вытеснить Россию с энергетического рынка Европы при желании США взять под контроль все углеводороды мира, считает... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:27:00+03:00
2025-10-09T20:27:00+03:00
в мире
россия
украина
венесуэла
делси родригес
брикс
нато
россия
украина
венесуэла
в мире, россия, украина, венесуэла, делси родригес, брикс, нато
В мире, Россия, Украина, Венесуэла, Делси Родригес, БРИКС, НАТО
Родригес: США конфликтом на Украине хотят вытеснить Россию с энергорынка ЕС

Родригес предположила, чего хотят добиться США от РФ конфликтом на Украине

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине - следствие стремления вытеснить Россию с энергетического рынка Европы при желании США взять под контроль все углеводороды мира, считает исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
"США в особенности хотят захватить углеводороды планеты. Нефть, газ Венесуэлы и России, Ирана, чтобы удержать свой гегемонизм перед лицом строящегося нового мира, в авангарде которого страны БРИКС. Если смотреть с точки геополитики, то, что произошло на Украине, и с экспансионизмом НАТО к границам России, целью этого в энергетике было вытеснить Россию с газового рынка Европы", - сказала она, обращаясь к участникам Петербургского международного газового форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Мадуро подписал Договор о партнерстве Венесуэлы и России
8 октября, 03:36
 
