https://ria.ru/20251009/ssha-2047375246.html
У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт
У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт - РИА Новости, 09.10.2025
У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт
В ближайшие шесть-семь дней у США закончится финансирование на переоснащение своего ядерного арсенала из-за продолжающегося шатдауна, заявил в четверг... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:07:00+03:00
2025-10-09T20:07:00+03:00
2025-10-09T20:07:00+03:00
в мире
сша
чак шумер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044143094_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_68cea7b8ee44643c956fca6d849428a3.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047370173.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044143094_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_15cf9e208b03b25906773595f5f3fade.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чак шумер
У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт
Райт: из-за шатдауна у США кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. В ближайшие шесть-семь дней у США закончится финансирование на переоснащение своего ядерного арсенала из-за продолжающегося шатдауна, заявил в четверг американский министр энергетики Крис Райт.
"В ближайшие шесть-семь дней у нас закончится финансирование, и переоснащение нашего ядерного арсенала, главного гаранта нашего суверенитета, будет недофинансировано", - сообщил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.
По словам Райта, лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер
действует безответственно, препятствуя принятия временного бюджета для возобновления финансирования правительства.