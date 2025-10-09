У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. В ближайшие шесть-семь дней у США закончится финансирование на переоснащение своего ядерного арсенала из-за продолжающегося шатдауна, заявил в четверг американский министр энергетики Крис Райт.

"В ближайшие шесть-семь дней у нас закончится финансирование, и переоснащение нашего ядерного арсенала, главного гаранта нашего суверенитета, будет недофинансировано", - сообщил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.