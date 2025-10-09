Рейтинг@Mail.ru
У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/ssha-2047375246.html
У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт
У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт - РИА Новости, 09.10.2025
У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт
В ближайшие шесть-семь дней у США закончится финансирование на переоснащение своего ядерного арсенала из-за продолжающегося шатдауна, заявил в четверг... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:07:00+03:00
2025-10-09T20:07:00+03:00
в мире
сша
чак шумер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044143094_0:278:3146:2048_1920x0_80_0_0_68cea7b8ee44643c956fca6d849428a3.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047370173.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044143094_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_15cf9e208b03b25906773595f5f3fade.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чак шумер
В мире, США, Чак Шумер
У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт

Райт: из-за шатдауна у США кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкКрис Райт
Крис Райт - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Крис Райт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. В ближайшие шесть-семь дней у США закончится финансирование на переоснащение своего ядерного арсенала из-за продолжающегося шатдауна, заявил в четверг американский министр энергетики Крис Райт.
"В ближайшие шесть-семь дней у нас закончится финансирование, и переоснащение нашего ядерного арсенала, главного гаранта нашего суверенитета, будет недофинансировано", - сообщил он на заседании кабинета американской администрации в Белом доме.
По словам Райта, лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер действует безответственно, препятствуя принятия временного бюджета для возобновления финансирования правительства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп заявил о негативных последствиях перебоев в работе правительства США
Вчера, 19:30
 
В миреСШАЧак Шумер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала